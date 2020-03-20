Неожиданно в 3 выпуске проекта «Холостяк»-10 произошел первый поцелуй! Макс Михайлюк пригласил гимнастку Дашу на индивидуальное свидание. Девушка, в свою очередь, воспользовалась чековой книжкой и выбрала одно пожелание. Был ли это поцелуй? Кто осмелился проявить первый шаг навстречу и знают ли об этом соперницы — узнайте в материале.

Свидание двоих началось с катка. Ни Даша, ни Макс не дружат с коньками, поэтому первая часть встречи прошла в сплошной болтовне и попытках удержать равновесие на льду. Однако вскоре Холостяк покинул девушку, оставив записку, что ждет ее по адресу.

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Предварительно Даша получила приятный сюрприз в виде платья. В нем участница отправилась в оранжерею. Там Холостяк уже ждал девушку на ужин.

«Мы все о соревнованиях, да соревнованиях. Поэтому хочу напомнить тебе, что можем отдыхать и таким образом. Очень рад, что ты пришла. Хочу, чтобы тебе очень понравилось», — признался Макс.

Узнав о том, что Лена оставила чековую книжку Даше, Холостяк обрадовался. Мужчина отметил, что ему особенно интересно, как она воспользуется ею. И к концу вечера Даша решила реализовать чек с объятиями. Девушка отметила, что вечер прошел и так прекрасно, поэтому думает, что целоваться точно не будет! Однако Макс решил не мелочиться и поцеловал девушку.

«Мы встретились взглядами, и это случилось само по себе. Мне понравилось», — заключил Макс.

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