Неизменный ведущий романтического проекта «Холостяк»-10 Григорий Решетник знает о жизни в реалити наверняка лучше всех. Из года в год на протяжении нескольких месяцев ему приходится быть и психологом, и другом, и советником как для участниц, так и для главного героя. Что Григорий Решетник рассказал о Холостяке Максе Михайлюке? Как он искренне удивлялся происходящему на проекте, и что общего у ведущего и Холостяка?

Григорий быстро нашел общий язык с Максом. Они оба южане: Холостяк из Одессы, а Гриша — из Николаева. Темпераменты очень схожи, поэтому спустя несколько минут мужчины легко нашли общий язык. Напомним, что в связи с загруженным графиком Макса, познакомились они за несколько часов до Первой вечеринки.

«Макс долгое время живет в Америке. Но несмотря на это, он многое знает об Украине. Рассказывал, что часто бывал в Николаеве, моем родном городе. А я ему поведал свои одесские истории. Слово за слово, и когда вышли на съемочную площадку, казалось, что знаем друг друга давно. Так сблизились, что возникло ощущение, словно мы братья (улыбается. — Прим. ред.). Макс сразу располагает к себе, открытый, коммуникабельный, простой в общении, эрудированный», — делится Григорий.

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Зрители заметили, что Холостяка порой шокировало поведение девушек. И это не удивительно, ведь мужчина не публичный человек, и вряд ли сталкивался за один вечер с таким количеством красивых дам. Ведущий ответил, что Макс — любитель красивых девушек. В реалити задействованы настоящие чувства и эмоции. Поэтому камеры передали все те искренние переживания и реакции, порой шокирующие, на прибывающих участниц.

«Макс однозначно настоящий альфа-самец. Но вместе с этим тактичный, обходительный, интеллигентный. Он хороший психолог, считывает настроение, все анализирует. В общем, могу сказать, что 10-й сезон будет очень страстный и эмоциональный», — добавил ведущий.

Смотрите каждую пятницу в 19:00 романтическое реалити «Холостяк»-10 во главе с Максом Михайлюком. И следите, как профессиональный пилот будет строить искренние отношения.

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