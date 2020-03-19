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Тактичний альфа-самець: Григорій Решетник про Холостяка Макса Михайлюка

19.03.2020

Незмінний ведучий романтичного проєкту «Холостяк»-10 Григорій Решетник знає про життя у реаліті напевно краще за всіх. З року в рік протягом декількох місяців йому доводиться бути і психологом, і другом, і порадником як для учасниць, так і для головного героя. Що Григорій Решетник розповів про Холостяка Макса Михайлюка? Як він щиро дивувався тому, що відбувається на проєкті, і що спільного у ведучого і Холостяка?

Григорій швидко знайшов спільну мову з Максом. Вони обидва жителі півдня: Холостяк з Одеси, а Гриша — з Миколаєва. Темпераменти дуже схожі, тому за кілька хвилин чоловіки легко знайшли спільну мову. Нагадаємо, що у зв’язку з завантаженим графіком Макса, познайомилися вони незадовго до Першої вечірки.

«Макс довгий час живе в Америці. Але незважаючи на це, він багато знає про Україну. Розповідав, що часто бував у Миколаєві, моєму рідному місті. А я йому повідав свої одеські історії. Слово за слово, і коли вийшли на знімальний майданчик, здавалося, що знаємо один одного давно. Так зблизилися, що виникло відчуття, ніби ми брати (посміхається. — Прим. ред.). Макс відразу викликає прихильність до себе, відкритий, комунікабельний, простий у спілкуванні, ерудований», — ділиться Григорій.

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Глядачі помітили, що Холостяка часом шокувала поведінка дівчат. І це не дивно, адже чоловік не публічна людина, і навряд чи стикався за один вечір з такою кількістю красивих дам. Ведучий відповів, що Макс — любитель красивих дівчат. У реаліті задіяні справжні почуття і емоції. Тому камери передали всі ті щирі переживання і реакції, часом шокуючі, на учасниць.

«Макс однозначно справжній альфа-самець. Але разом з цим тактовний, ввічливий, інтелігентний. Він хороший психолог, зчитує настрій, все аналізує. Загалом, можу сказати, що 10-й сезон буде дуже пристрасний і емоційний», — додав ведучий.

Дивіться щоп’ятниці о 19:00 романтичне реаліті «Холостяк»-10 на чолі з Максом Михайлюком. І стежте, як професійний пілот будуватиме щирі стосунки.

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