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Думаю, цілуватись не будемо: перший поцілунок 10-го сезону проєкту «Холостяк»

20.03.2020

Несподівано у 3 випуску проєкту «Холостяк»-10 стався перший поцілунок! Макс Михайлюк запросив гімнастку Дашу на індивідуальне побачення. Дівчина, в свою чергу, скористалася чековою книжкою і вибрала одне побажання. Чи був це поцілунок? Хто насмілився проявити перший крок назустріч і чи знають про це суперниці — дізнайтеся в матеріалі.

холостяк 10

Побачення двох почалося з катка. Ані Даша, ані Макс не дружать із ковзанами, тому перша частина зустрічі пройшла у суцільних балачках і спробах утримати рівновагу на льоду. Однак незабаром Холостяк покинув дівчину, залишивши записку, що чекає її за адресою.

Більше на тему: Тактичний альфа-самець: Григорій Решетник про Холостяка Макса Михайлюка

Попередньо Даша отримала приємний сюрприз у вигляді сукні. У ньому учасниця вирушила в оранжерею. Там Холостяк вже чекав на дівчину на вечерю.

«Ми все про змагання та змагання. Тому хочу нагадати тобі, що можемо відпочивати і таким чином. Дуже радий, що ти прийшла. Хочу, щоб тобі дуже сподобалося», — зізнався Макс.

     

Дізнавшись про те, що Олена залишила чекову книжку Даші, Холостяк зрадів. Чоловік зазначив, що йому особливо цікаво, як вона скористається ними. І до кінця вечора Даша вирішила реалізувати чек з обіймами. Дівчина зазначила, що вечір пройшов чудово, тому думає, що цілуватися точно не буде! Однак Макс вирішив не розмінюватися на дрібниці і поцілував дівчину.

«Ми зустрілися поглядами, і це сталося само собою. Мені сподобалося», — завершив Макс.

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