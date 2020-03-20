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Почему Стамбул не столица Турции: как участницы «Холостяк»-10 сдавали интеллектуальный тест

20.03.2020

В 3 выпуске проекта «Холостяк»-10 на индивидуальное свидание отправилась Даша. К девочкам, тем временем, приехал ведущий Григорий Решетник. И не с пустыми руками, а вооружившись страницами Instagram каждой. Григорий показывал снимки соперниц и задавал вопросы на всевозможные темы, связанные с локацией. Как девочки себя проявили, какие фотографии и компроматы отыскали — читайте в материале.  

Что может лучше рассказать о девушке, чем ее страница в Instagram? Как оказалось, многие предпочитают достаточно провокативно вести аккаунты и показывать «свой бунтарский дух». Оголенные ягодицы и грудь, Филиппины и Австрия вызвали бурное обсуждение соперниц. Однако всему же есть объяснение.

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Как оказалось, Юля часто отдыхает с мамой. И это не мешает ей знать, что столица Мальдив — Мале.

А кадры с фотосессии Алены вошли в итальянский VOGUE. Однако на вопрос Григория Решетника, кто был организатором акции «Free the Nipple» («Свободу женским соскам»), девушка ответа не нашла. А нею была американский режиссер Лина Эско.    

Кристина, как выяснилось, публикует не свои снимки. Соперницы радикально осудили такие поступки, аргументируя это тем, что она пытается казаться, а не быть.  

Настя открылась по-новому. «Попу на фоне Альп и настоящую сески-фрау» не ожидал увидеть никто.

Анастасия рассказала о снимках, где впервые отдыхает заграницей в Анталии. Ведущий решил поинтересоваться, как называется столица Турции. И пусть многие путают Стамбул с Анкарой, девушка искренне задалась вопросом: «Почему Анкара?».

«Потому что так сложилось исторически», — ответил Гриша. 

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