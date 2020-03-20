Чому Стамбул не столиця Туреччини: як учасниці «Холостяк»-10 здавали інтелектуальний тест

У 3 випуску проєкту «Холостяк»-10 на індивідуальне побачення вирушила Даша. До дівчат, тим часом, приїхав ведучий Григорій Решетник. І не з порожніми руками, а озброївшись сторінками Instagram кожної. Григорій показував знімки суперниць і ставив запитання на всілякі теми, пов’язані з локацією. Як дівчата себе проявили, які фотографії і компромати відшукали — читайте в матеріалі.

Що може краще розповісти про дівчину, ніж її сторінка в Instagram? Як виявилося, багато хто воліє досить провокативно вести акаунти і показувати «свій бунтарський дух». Оголені сідниці і груди, Філіппіни і Австрія викликали бурхливе обговорення суперниць. Однак всьому ж є пояснення.

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Як виявилося, Юля часто відпочиває з мамою. І це не заважає їй знати, що столиця Мальдів — Мале.

А кадри з фотосесії Альони увійшли в італійський VOGUE. Однак на питання Григорія Решетника, хто був організатором акції «Free the Nipple» (Свободу жіночим соскам), дівчина відповіді не знайшла. А нею була американська режисерка Ліна Еско.

Христина, як з’ясувалося, публікує не свої знімки. Суперниці радикально засудили такі вчинки, аргументуючи це тим, що вона намагається здаватися, а не бути.

Настя відкрилася по-новому. «Попу на тлі Альп і справжню Сескі-фрау» не очікував побачити ніхто.

Анастасія розповіла про знімки, де вперше відпочиває закордоном в Анталії. Ведучий вирішив поцікавитися, як називається столиця Туреччини. І нехай багато хто плутає Стамбул з Анкарою, дівчина щиро задалася питанням: «Чому Анкара?».

«Тому що так склалося історично», — відповів Гриша.

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