Перший поцілунок, Boeing-737 і гончарня: три індивідуальних побачення у 3 випуску «Холостяк»-10

Відбувся 3 випуск проєкту «Холостяк»-10. Головний герой Макс Михайлюк побував на трьох індивідуальних побаченнях, вперше поцілувався на проєкті, ліпив з глини і літав на авіасимуляторі. А тепер дізнайтеся більше про кожне побачення у 3 випуску реаліті «Холостяк» 2020 року — в матеріалі.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня Даша отримала запрошення на індивідуальне побачення. Макс вирішив провести побільше часу з дівчиною, адже його зачепив її спортивний гарт. Пара каталася на ковзанах, не дивлячись на те, що ані Даша, ані Макс не дружать із льодом. І якщо перша частина побачення полягала у безглуздих спробах утримати рівновагу, друга частина завершилася першим поцілунком 10-го сезону проєкту «Холостяк»!

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Дана вирішила брати ініціативу в свої руки і скористатися ключем від квартири Макса. Приїхавши, учасниця не застала Холостяка, тому почала вивчати його житло. Після Дана приготувала сніданок, після якого пара поїхала ближче знайомитися з професією Макса. Побачення полягало в польоті на авіасимуляторі Boeing-737. І якщо Дана весь час думала про поцілунки, то Макс захоплено намагався навчити дівчину основним азам.

Третє побачення цього тижня дісталося Анні. Холостяк зрозумів, що учасниця досить творча особистість, тому запросив її в гончарню. Попередньо пара била тарілки, згадуючи минулі образи і невдачі. А після — почала ліпити нові. За підсумком побачення дівчина отримала троянду.

У будинок до дівчат Аня повернулася з Максом. Виявилося, що Церемонія троянд відбудеться завчасно, адже всі відлітають до Таїланду. Однак з деякими Холостяк попрощався до.

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