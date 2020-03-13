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Фотоподборка со второй Церемонии роз проекта «Холостяк»-10

13.03.2020

Состоялась вторая Церемония роз проекта «Холостяк»-10. Традиционно все девушки предстают перед главным героем в роскошных нарядах и пытаются удивить достоинствами. Как выглядели участницы в момент вручения роз — смотрите эксклюзивные фото в материале.

холостяк 10

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Дана удивила мужчину своим стихотворением. Холостяк в свою очередь сделал девушке небольшой сюрприз в виде карты звездного неба, а также желанной розы.

Юля продолжила историю с кодом от сейфа: «Чтобы узнать аромат моего парфюма, меня необходимо пригласить на свидание. Тогда я поделюсь еще одной цифрой кода».

Дана, Анастасия, Даша, Алина и Вика продолжат знакомство с Холостяком. Макс вручил участницам розы. 

Главный герой решил подсластить жизнь Оли. Мужчина подарил коробочку с пирожным, в которой была спрятана роза: «Это наименьшая забота, которую я могу проявить в данный момент».

Напомним, что Аня заключила договор на Первой вечеринке, в котором был пункт об индивидуальных свиданиях. Девушка готова ходить исключительно на личные встречи, а на групповые свидания попросила ее не звать. Но Макса это не смутило и он вручил участнице розу.

Алена пообещала довериться Максу.

Последнюю розу получила Анна. Во время личного общения она призналась, что идеальное свидание — это поход в сеть фастфудов. Что будет делать Макс с таким признанием — посмотрим. А пока Холостяк вручил участнице розу. 

Наташа получила розу во время индивидуального свидания.

А Кристина — на групповом, когда придумала способ пообщаться с Максом подольше. 

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