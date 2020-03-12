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Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

12.03.2020

Уже завтра, 13 марта, выйдет 2 выпуск проекта «Холостяк»-10. Макс Михайлюк выбрал девушек, с которыми отправится в долгое романтическое путешествие. Познакомиться поближе с каждой девушкой, ее прошлым и настоящим Холостяку еще предстоит.  А пока предлагаем вам посмотреть видеовизитки всех участниц, которые получили розу на Первой вечеринке.

холостяк 10

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Лея

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Дана

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Лера

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Юля

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Даша

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Алена

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Анна

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Алина

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Наташа

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Дана

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Лена

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Аня

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Настя

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Вика

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Кристина

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

Оля

Video: Что известно об участницах проекта «Холостяк»-10: видеовизитки девушек

Кто стал участницами проекта Холостяк 10? Участницы проекта Холостяк 2020. Смотрите видео с каждой участницей проекта Холостяк 10 сезон

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