Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

12.03.2020

Вже завтра, 13 березня, вийде 2 випуск проєкту «Холостяк»-10. Макс Михайлюк вибрав дівчат, з якими відправиться в довгу романтичну подорож. Знайомство ближче з кожною дівчиною, її минулим і сьогоденням у Холостяка ще попереду. А поки пропонуємо вам подивитися відеовізитки всіх учасниць, які отримали троянду на Першій вечірці.

холостяк 10

Більше на тему: «Холостяк»-10: вибір Макса Михайлюка на Церемонії троянд

Лея

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Дана

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Лєра

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Юля

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Даша

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Альона

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Анна

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Аліна

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Наташа

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Дана

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Олена

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Аня

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Настя

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Віка

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Христина

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Оля

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить