Вже завтра, 13 березня, вийде 2 випуск проєкту «Холостяк»-10. Макс Михайлюк вибрав дівчат, з якими відправиться в довгу романтичну подорож. Знайомство ближче з кожною дівчиною, її минулим і сьогоденням у Холостяка ще попереду. А поки пропонуємо вам подивитися відеовізитки всіх учасниць, які отримали троянду на Першій вечірці.

Більше на тему: «Холостяк»-10: вибір Макса Михайлюка на Церемонії троянд

Лея

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Дана

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Лєра

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Юля

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Даша

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Альона

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Анна

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Аліна

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Наташа

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Дана

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Олена

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Аня

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Настя

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Віка

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Христина

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон

Оля

Video: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат Хто став учасницями проєкту Холостяк 10? Учасниці проєкту Холостяк 2020. Дивіться відео з кожною учасницею проєкту Холостяк 10 сезон