Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Холостяк»-10: вибір Макса Михайлюка на Церемонії троянд

06.03.2020

Стартував 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк». Традиційно, 1 випуск відбувається у форматі вечірки, куди дівчат привозить лімузин. Головний герой Макс Михайлюк зустрівся з учасницями, поспілкувався і провів першу у своєму житті Церемонію троянд. Яким був вибір Холостяка? Хто зміг зацікавити чоловіка, а хто поїхав додому, — читайте в матеріалі.

макс михайлюк

Більше на тему: Найдовша безперервна зйомка: ексклюзивний репортаж 1 випуску проєкту «Холостяк»-10

Вперше на вечірку раніше за Холостяка прибула учасниця, яку зустрів Григорій Решетник. Аліна зізналася, що готує Максу сюрприз, тому почекає, поки всі дівчата познайомляться з чоловіком і зайдуть у будинок. Пізніше ексучасниця шоу «Х-фактор» заспівала головному герою ніжну пісню.

холостяк 10

Традиційно кожна учасниця намагалася здивувати. Червоні крила, світлове і музичне шоу, танці на шесті, поява з багажника і відеозвернення від мами. Чого тільки не придумаєш, щоб отримати троянду першого враження.

холостяк 10

холостяк 10

Однак у 10-му сезоні «неземний» Холостяк заявив, що має намір змінити правила. Такого ще не було, адже Макс Михайлюк відмовився вручати троянду першого враження. Чоловік аргументував це тим, що кожна учасниця по-своєму прекрасна, тому виділити одну наразі він точно не зможе.

Оля запросила Макса на вечерю в розпал вечірки, замовивши рибу.

А Дана змогла вже при першому знайомстві роздягнути Холостяка. За професією дівчина — масажист-реабілітолог, тому скористалася своїми навичками. І якщо Оля вирішила нагодувати Макса, то Дана — розслабити.

Більше на тему: Я розумію, що хочу створити сім’ю: ексклюзивне інтерв’ю Холостяка Макса Михайлюка

Макс також запросив Аню на особисте спілкування, під час якого вручив троянду. 

Лея змогла дістати свою троянду завдяки відеозверненню мами. Жінка звернулася до Макса з проханням розгледіти душу дочки, а не зовнішні дані.

А ось Юля взагалі надіслала записку, що не має наміру приїжджати на Першу вечірку, а чекає, поки Холостяк приїде за нею особисто.

Наприкінці Першої вечірки традиційно відбулася Церемонія троянд. Учасницями 10 сезону проєкту «Холостяк» стали: Аня, Лея, Оля, Юля, Лєра, Віка, Христина, Настя, Ганна, Богдана, Даша, Лєна, Альона, Аліна і Наташа.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить