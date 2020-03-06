Стартував 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк». Традиційно, 1 випуск відбувається у форматі вечірки, куди дівчат привозить лімузин. Головний герой Макс Михайлюк зустрівся з учасницями, поспілкувався і провів першу у своєму житті Церемонію троянд. Яким був вибір Холостяка? Хто зміг зацікавити чоловіка, а хто поїхав додому, — читайте в матеріалі.

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Вперше на вечірку раніше за Холостяка прибула учасниця, яку зустрів Григорій Решетник. Аліна зізналася, що готує Максу сюрприз, тому почекає, поки всі дівчата познайомляться з чоловіком і зайдуть у будинок. Пізніше ексучасниця шоу «Х-фактор» заспівала головному герою ніжну пісню.

Традиційно кожна учасниця намагалася здивувати. Червоні крила, світлове і музичне шоу, танці на шесті, поява з багажника і відеозвернення від мами. Чого тільки не придумаєш, щоб отримати троянду першого враження.

Однак у 10-му сезоні «неземний» Холостяк заявив, що має намір змінити правила. Такого ще не було, адже Макс Михайлюк відмовився вручати троянду першого враження. Чоловік аргументував це тим, що кожна учасниця по-своєму прекрасна, тому виділити одну наразі він точно не зможе.

Оля запросила Макса на вечерю в розпал вечірки, замовивши рибу.

А Дана змогла вже при першому знайомстві роздягнути Холостяка. За професією дівчина — масажист-реабілітолог, тому скористалася своїми навичками. І якщо Оля вирішила нагодувати Макса, то Дана — розслабити.

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Макс також запросив Аню на особисте спілкування, під час якого вручив троянду.

Лея змогла дістати свою троянду завдяки відеозверненню мами. Жінка звернулася до Макса з проханням розгледіти душу дочки, а не зовнішні дані.

А ось Юля взагалі надіслала записку, що не має наміру приїжджати на Першу вечірку, а чекає, поки Холостяк приїде за нею особисто.

Наприкінці Першої вечірки традиційно відбулася Церемонія троянд. Учасницями 10 сезону проєкту «Холостяк» стали: Аня, Лея, Оля, Юля, Лєра, Віка, Христина, Настя, Ганна, Богдана, Даша, Лєна, Альона, Аліна і Наташа.

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