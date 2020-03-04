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Найдовша безперервна зйомка: ексклюзивний репортаж 1 випуску проєкту «Холостяк»-10

04.03.2020

Вже цієї п’ятниці, 6 березня, відбудеться прем’єра головного проєкту весни — «Холостяк»-10! Глядачі зануряться в атмосферу романтичних зустрічей, де 25 дівчат познайомляться із завидним чоловіком. Перша вечірка завжди особливо красива і чарівна. І не тільки тому, що приїжджає розкішний лімузин, учасниці демонструють свої наряди, а головний герой по-джентельменськи приділяє належну увагу кожній. За цим випуском стоїть величезна робота знімальної команди.

Редакція STB.UA побувала на зйомках першої вечірки 10-го сезону реаліті «Холостяк». Варто зазначити, що у зв’язку з довгими пошуками головного героя, цей момент неодноразово переносився на кілька місяців. Традиційно зйомки проєкту починалися в кінці серпня, проте у 10-му сезоні були зміщені на грудень. Макс — діючий пілот, тому розпочати участь у проєкті раніше не виходило.

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Отже, перша зустріч дівчат із Холостяком відбувалася у досить холодну погоду. Багато учасниць зізнавалися, що навіть не могли згадати свої відчуття і розмову з чоловіком лише тому, що швидше хотіли сховатися в будинок. А деякі, навпаки, були абстраговані від погодних умов і повністю залучені в процес спілкування. Босоніжки, оголені ноги і плечі в мінусову температуру можуть собі дозволити лише учасниці проєкту «Холостяк», і все заради кохання!

Знімальний процес — справа не з легких, особливо якщо мова йде про реаліті. Усю ніч команда з операторів, режисерів, звукорежисерів, продюсерів, гримерів та інших знаходилася на своїх позиціях. Нагадаємо, що незмінний ведучий Григорій Решетник провів екскурсію, де показав святу святих — локацію 1 випуску проєкту «Холостяк».

Команда більш ніж зі 150 людей приступила до підготовки місця першої вечірки за кілька днів. На момент зйомки працювало понад 20 операторів. І те, що в результаті глядачі побачать у тригодинному випуску, знімалося більше 30-ти годин! Тому сміливо можна стверджувати, що це була найдовша безперервна зйомка за всю історію проєкту.

«У будинку було близько 12 камер. На вулиці також були локації і працювали люди. Це 7—8 камер, не враховуючи тих, які були розташовані на місцях для «бліців». Загалом виходить більше 20-ти камер і операторів. До речі, зміна операторів тривала більше 36 годин», — розповідає член знімальної команди.

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Так, з моменту входу до будинку першої дівчини-учасниці починалася зйомка, яка тривала до фінального дубля безперервно. Тільки ближче до ранку в учасниць була поправка по гриму.

«Складніше стало, коли приїхали всі дівчата. Для того, щоб зняти реакцію кожної та передати розмови, — камери були розкидані по своїм планам на кількох учасниць. Простими словами, кожна камера стежить за певною дівчинкою. І коли учасниця пересаджувалася на інші дивани (випадала з кадру), — режисер підказував, кого далі брати в кадр», — ділиться оператор.

Найцікавіше — дивіться вже 6 березня о 19:00 на телеканалі СТБ! Романтична прем’єра весни «Холостяк»-10 на чолі з «неземним» Холостяком!

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