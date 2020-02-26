Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Спонтанність, хитрість і «місткість»: перші кадри учасниць проєкту «Холостяк»-10

26.02.2020

10 сезон проєкту «Холостяк», мабуть, — найдовгоочікуваніша прем’єра весни. Глядач уже встиг познайомитися з головним героєм Максом Михайлюком, який професійно керує літаками, а також володіє льотною школою в Маямі. Настав час відкрити завісу та показати учасниць проєкту «Холостяк», які вже 6 березня прийдуть на першу вечірку вражати чоловіка. Детальніше читайте в матеріалі.

Яскрава блондинка мріє зустріти справжнє кохання. Однак через шалений робочий ритм не знаходить вільного часу на стосунки. У неї завжди все за планом і графіком. Однак в реаліті «Холостяк» планувати неможливо! І нарешті, дівчина вперше злетить до небес, познайомившись з Максом.

Video: Спонтанність, хитрість і «місткість»: перші кадри учасниць проєкту «Холостяк»-10

Хто став учасницям проєкту Холостяк 10? Дивіться перші кадри учасниць проєкту Холостяк 2020. Хто побореться за серце Холостяка Макса Михайлюка

За всі 10 сезонів реаліті «Холостяк» цього не вдавалося ще нікому! Якими методами скористається дівчина, яка роздягне головного героя на вечірці? Найсміливіша або найзухваліша? Чи гідна троянди перша зустріч у спальні?

Video: Спонтанність, хитрість і «місткість»: перші кадри учасниць проєкту «Холостяк»-10

Хто став учасницям проєкту Холостяк 10? Дивіться перші кадри учасниць проєкту Холостяк 2020. Хто побореться за серце Холостяка Макса Михайлюка

Чи зможе Макс Михайлюк розгледіти те, що дівчині не вдається донести чоловікам вже протягом довгих років? Протилежна стать сприймає її тіло, але ніхто не хоче розгледіти її «місткість». Як пройде перша зустріч яскравої блондинки і якими потаємними секретами поділиться дівчина з головним героєм? Чи наважиться Холостяк вивчати душу, а не тіло?

Більше на тему: Співачки, ведучі та бізнесвумен: 5 найуспішніших Холостячок

Не пропустіть вже 6 березня прем’єру найромантичнішго проєкту весни «Холостяк»-10 на телеканалі СТБ о 19:00!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить