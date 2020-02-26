10 сезон проєкту «Холостяк», мабуть, — найдовгоочікуваніша прем’єра весни. Глядач уже встиг познайомитися з головним героєм Максом Михайлюком, який професійно керує літаками, а також володіє льотною школою в Маямі. Настав час відкрити завісу та показати учасниць проєкту «Холостяк», які вже 6 березня прийдуть на першу вечірку вражати чоловіка. Детальніше читайте в матеріалі.

Яскрава блондинка мріє зустріти справжнє кохання. Однак через шалений робочий ритм не знаходить вільного часу на стосунки. У неї завжди все за планом і графіком. Однак в реаліті «Холостяк» планувати неможливо! І нарешті, дівчина вперше злетить до небес, познайомившись з Максом.

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За всі 10 сезонів реаліті «Холостяк» цього не вдавалося ще нікому! Якими методами скористається дівчина, яка роздягне головного героя на вечірці? Найсміливіша або найзухваліша? Чи гідна троянди перша зустріч у спальні?

Video: Спонтанність, хитрість і «місткість»: перші кадри учасниць проєкту «Холостяк»-10 Хто став учасницям проєкту Холостяк 10? Дивіться перші кадри учасниць проєкту Холостяк 2020. Хто побореться за серце Холостяка Макса Михайлюка

Чи зможе Макс Михайлюк розгледіти те, що дівчині не вдається донести чоловікам вже протягом довгих років? Протилежна стать сприймає її тіло, але ніхто не хоче розгледіти її «місткість». Як пройде перша зустріч яскравої блондинки і якими потаємними секретами поділиться дівчина з головним героєм? Чи наважиться Холостяк вивчати душу, а не тіло?

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Не пропустіть вже 6 березня прем’єру найромантичнішго проєкту весни «Холостяк»-10 на телеканалі СТБ о 19:00!

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