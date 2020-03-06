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Спонтанность, хитрость и «вместительность»: первые кадры участниц проекта «Холостяк»-10

06.03.2020

10 сезон проекта «Холостяк», пожалуй, — самая долгожданная премьера весны. Зритель уже успел познакомиться с главным героем Максом Михайлюком, который профессионально управляет самолетами, а также владеет летной школой в Майями. Пришло время приоткрыть занавес и показать участниц проекта «Холостяк», которые уже сегодня придут на первую вечеринку впечатлять мужчину. Подробнее читайте в материале. 

Яркая блондинка мечтает встретить настоящую любовь. Однако из-за бешеного рабочего ритма не находит свободного времени на отношения. У нее всегда все по плану и графику. Однако в реалити «Холостяк» планировать невозможно! И наконец, девушка впервые взлетит до небес, познакомившись с Максом.

Video: Спонтанность, хитрость и «вместительность»: первые кадры участниц проекта «Холостяк»-10

Кто стал участницам проекта Холостяк 10? Смотрите первые кадры участниц проекта Холостяк 2020. Кто поборется за сердце Холостяка Макса Михайлюка

За все 10 сезонов реалити «Холостяк» этого не удавалось еще никому! Какими методами воспользуется девушка, которая разденет главного героя на вечеринке? Самая смелая или самая дерзкая? Достойна ли розы первая встреча в спальне? 

Video: Спонтанность, хитрость и «вместительность»: первые кадры участниц проекта «Холостяк»-10

Кто стал участницам проекта Холостяк 10? Смотрите первые кадры участниц проекта Холостяк 2020. Кто поборется за сердце Холостяка Макса Михайлюка

Сможет ли Макс Михайлюк рассмотреть то, что девушке не удается донести мужчинам уже на протяжении долгих лет? Противоположный пол воспринимает ее тело, но никто не хочет расмотреть ее «вместительность». Как пройдет первая встреча яркой блондинки и какими сокровенными секретами поделится девушка с главным героем? Решится ли Холостяк изучать душу, а не тело?    

Больше по теме: Певицы, ведущие и бизнесвумен: 5 самых успешных Холостячек

Не пропустите уже сегодня премьеру самого романтического проекта весны «Холостяк»-10 в 19:00 на телеканале СТБ!

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