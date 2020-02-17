Романтический проект «Холостяк» славится не только успешными и известными главными героями. Каждую весну зрители наблюдают за взаимоотношениями мужчины и женщины, выбирая своих фаворитов. Однако заветное кольцо, предложение руки и сердца получает не каждая. А вот многим удается стать на новый жизненный путь. Кто стал известной певицей, успешным интервьюером и даже бизнесвумен? Читайте подробнее в материале.

Финал первого сезона запомнился всей Украине. Тогда Максим Чмерковский выбрал Александру Шульгину, отказав Яне Соломко. Миловидная и голосистая девушка тяжело переживала отказ Холостяка, однако быстро нашла отрасль, куда направить всю свою нереализованную энергию. Еще во время проекта Яна часто пела для главного героя, а многие зрители задавались вопросом: почему бы девушке не стать певицей? Вскоре Яна решила заняться реализацией своей мечты и стала солисткой группы «Real O». Пробыв недолгое время в составе женского коллектива, участница занялась сольной карьерой. Весомый проект страны «Зважені та щасливі»-6 был в поиске очаровательной ведущей, и тогда это место заняла Яна Соломко. Сейчас экс-холостячка выпускает сольные песни, снимает клипы и посещает различные музыкальные премии.

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Успешная ведущая Роза-аль-Намри была участницей проекта «Холостяк»-3. Уже тогда девушка смело пародировала своих соперниц, удивляла харизмой и обаянием. Это заметили и на телеканале СТБ. После участия в реалити Роза стала ведущей проекта «Неймовірна правда про зірок», записывая сотни ярких интервью со звездами. С 2014 года экс-холостячка вела ток-шоу «Как выйти замуж», а в 2017 — тревел-шоу «Світами за скарбами». В 2018 году о жизни яркой телеведущей и ее семье сняли сериалити «7 Я Розы».

В 5-м сезоне реалити «Холостяк» Рамина Эсхакзай пробовала построить отношения с главным героем Сергеем Мельником. И несмотря на то, что девушка не дошла до финала, ей удалось победить в другом. Сейчас экс-холостячка успешно ведет блог, где выступает в роли интервьюера. Автор канала «Ходят слухи» начинала с малого и смогла добиться успеха с миллионной аудиторией, которая с удовольствием наблюдает за откровениями звезд.

В 9-м сезоне за сердце Никиты Добрынина боролась Оля Веремий. После участия в реалити девушка устроилась работать на радио, а вскоре и на популярный политический канал, где стала ведущей в прайм-тайм. А вот у себя на странице в Instagram экс-холостячка освещает последние новости в мире политики и спорта.

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Избранница главного героя 9-го сезона Даша Квиткова решила покорять карьерные высоты. Любовь любовью, а стремление стать самостоятельной дало свои результаты. Даша собрала аудиторию в Instagram в полмиллиона, открыла свой бренд одежды и запустила выездные девичники с фотосессиями.

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