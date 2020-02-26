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Співачки, ведучі та бізнесвумен: 5 найуспішніших Холостячок

26.02.2020

Романтичний проєкт «Холостяк» славиться не тільки успішними і відомими головними героями. Щовесни глядачі спостерігають за взаєминами чоловіка та жінки, обираючи своїх фаворитів. Однак заповітну каблучку, пропозицію руки і серця отримує не кожна. А ось багатьом вдається стати на новий життєвий шлях. Хто став відомою співачкою, успішним інтерв’юером і навіть бізнесвумен? Читайте докладніше в матеріалі.

холостяк

Фінал першого сезону запам’ятався всій Україні. Тоді Максим Чмерковський обрав Олександру Шульгіну, відмовивши Яні Соломко. Миловидна і голосиста дівчина важко переживала відмову Холостяка, проте швидко знайшла галузь, куди направити всю свою нереалізовану енергію. Ще під час проєкту Яна часто співала для головного героя, а багато глядачів задавалися питанням: чому б дівчині не стати співачкою? Незабаром Яна вирішила зайнятися реалізацією своєї мрії і стала солісткою гурту «Real O». Пробувши недовгий час у складі жіночого колективу, учасниця зайнялася сольною кар’єрою. Вагомий проєкт країни «Зважені та щасливі»-6 був у пошуку чарівної ведучої, і тоді це місце зайнята Яна Соломко. Зараз ексхолостячка випускає сольні пісні, знімає кліпи і відвідує різні музичні премії.

яна соломко

яна соломко

яна соломко

Більше на тему: Особисте життя головних героїв проєкту «Холостяк»

Успішна ведуча Роза-Аль-Намрі була учасницею проєкту «Холостяк»-3. Уже тоді дівчина сміливо пародіювала своїх суперниць, дивувала харизмою. Це помітили і на телеканалі СТБ. Після участі в реаліті Роза стала ведучою проєкту «Неймовірна правда про зірок», записуючи сотні яскравих інтерв’ю з зірками. З 2014 року ексхолостячка стала ведучою ток-шоу «Як вийти заміж», а у 2017 — тревел-шоу «Світами за скарбами». Прем’єра проєкту відбулася навесні 2018-го в ефірі СТБ. Того ж року про життя яскравої телеведучої та її сім’ї зняли серіаліті «7 Я Рози».

роза аль намри

роза аль намри

роза аль намри

У 5-му сезоні реаліті «Холостяк» Раміна Есхакзай пробувала побудувати стосунки з головним героєм Сергієм Мельником. І незважаючи на те, що дівчина не дійшла до фіналу, їй вдалося перемогти в іншому. Зараз ексхолостячка успішно веде блог, де виступає в ролі інтерв’юера. Автор каналу «Ходят слухи» починала з малого і змогла досягти успіху з мільйонною аудиторією, яка із задоволенням спостерігає за відвертими зізнаннями зірок.

рамина

рамина

рамина

У 9-му сезоні за серце Нікіти Добриніна боролася Оля Веремій. Після участі в реаліті дівчина влаштувалася працювати на радіо, а незабаром і на популярний політичний канал, де стала ведучою в прайм-тайм. А от у себе на сторінці в Instagram ексхолостячка висвітлює останні новини у світі політики та спорту. 

оля веремий

оля веремий

оля веремий

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Обраниця головного героя 9-го сезону Даша Квіткова вирішила підкорювати кар’єрні висоти. Кохання коханням, а прагнення стати самостійною дало свої результати. Даша зібрала аудиторію в Instagram у півмільйони, відкрила свій бренд одягу і запустила виїзні дівич-вечори з фотосесіями.

даша квиткова

даша квиткова

даша квиткова

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