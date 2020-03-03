Вже цієї п’ятниці, 6 березня, відбудеться головна прем’єра весни — «Холостяк»-10! Головним героєм вперше став пілот і власник льотної школи в Маямі. Чоловік познайомиться з 25 дівчатами, серед яких з’явиться популярна учасниця шоу «Х-фактор» і яскрава блондинка з реаліті «Екси»-2. Першу вечірку не можна пропустити, тому вмикайте телеканал СТБ о 19:00 вже цієї п’ятниці!

Не секрет, що зйомки 10-го сезону були зміщені на кілька місяців. Довгі і скрупульозні пошуки головного героя зобов’язували команду переносити дату першої вечірки. Однак традиція запускати прем’єру першої п’ятниці весни — залишається незмінною!

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6 березня Макс Михайлюк з’явиться на всіх телеекранах країни і нарешті познайомиться з дівчатами, а також більше розповість про себе глядачкам реаліті. Найцікавішим та інтригуючим залишаються питання: як же учасниці відреагують на Холостяка? Які сюрпризи приготували дівчата, щоб запам’ятатися і отримати троянду першого враження? На які хитрощі готові деякі, аби вже при першій зустрічі заманити чоловіка до спальні? І, звичайно ж, хто отримає троянди на першій Церемонії і продовжить писати свою історію з Максом?

«Неземний» Холостяк, захмарні почуття, загострення пристрастей і невагомість від закоханості, — все це чекає на нас у 10 сезоні проєкту «Холостяк». Не пропустіть 1 випуск і першу вечірку. Вмикайте телеканал СТБ о 19:00 вже цієї п’ятниці, 6 березня, і станьте свідками зародження нової історії!

Video: Чим дивуватиме 1 випуск проєкту «Холостяк»-10? Вже цієї п'ятниці, 6 березня, відбудеться головна прем'єра весни - Холостяк 10 сезон! Першу вечірку не можна пропустити, тому дивіться 1 випуск Холостяк 2020

Video: Чим дивуватиме 1 випуск проєкту «Холостяк»-10? Вже цієї п'ятниці, 6 березня, відбудеться головна прем'єра весни - Холостяк 10 сезон! Першу вечірку не можна пропустити, тому дивіться 1 випуск Холостяк 2020