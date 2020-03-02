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На «Холостяк»-10 прийде одна з найпопулярніших учасниць «Х-фактора»

02.03.2020

Цієї п’ятниці, 6 березня о 19:00, на СТБ стартує довгоочікувана прем’єра 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США — Макс Михайлюк. Підкорити серце неземного Холостяка спробує дівчина, яка вже встигла завоювати симпатію мільйонів глядачів. Хто вона – дізнайтеся в матеріалі.

Алина Холостяк

Аліна брала участь у шоу «Х-фактор», а її відео на YouTube зібрало більше 15 мільйонів переглядів, тим самим увійшовши в топ-3 найбільш переглядаємих за всі 10 сезонів проєкту. Дівчина заспівала пісню Джастіна Бібера — Boyfriend:

Аліна зізнається, що спів — її натхнення і віддушина, але для повного щастя їй не вистачає близької людини поруч. Серце дівчини досі вільне.

«Я стежу за життям Нікіти Добриніна та Даші Квіткової. Мене приваблюють такі стосунки — щирі, світлі, позитивні, добрі. Я йду на проєкт, щоб пережити всі ці почуття. Хочу і вірю, що це буде взаємно. Тому що я вірю в цей проєкт», — ділиться учасниця.

Щоб справити враження на Макса, Аліна готує для нього особливий сюрприз. Чи оцінить Холостяк її старання і, можливо, саме ця дівчина отримає від нього троянду першого враження — побачимо вже скоро.

Більше на тему: Фіналістка проєкту «Екси»-2 прийде на «Холостяк»-10

Не пропустіть першу вечірку 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк» 6 березня о 19:00 на СТБ!

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