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Фіналістка проєкту «Екси»-2 прийде на «Холостяк»-10

27.02.2020

6 березня на СТБ стартує найдовгоочікуваніша романтична прем’єра весни — 10 сезон реаліті «Холостяк». Шукати кохання на проєкті буде 34-річний пілот, власник льотної школи в Майамі — Макс Михайлюк. Телеканал почав відкривати секрети і показав перших учасниць. Підкорити неземного Холостяка спробує дівчина, яка вже не новачок на телебаченні. Ефектна Лея брала участь у реаліті «Екси»-2.

лея

Тоді на проєкт Лея прийшла разом зі своїм хлопцем Віталієм. Пара сподівалася врятувати стосунки, але, на жаль, після закінчення реаліті вони розлучилися.

«Я зрозуміла, що це не кохання і не хочу так жити. Майже семирічні стосунки закінчилися в один день. Я хочу бути щасливою. Хочу, щоб поруч була людина, яка мене підтримає і полюбить такою, яка я є», — зізнається Лея.

За словами дівчини, своє кохання вона сподівається знайти на проєкті «Холостяк». Лея розраховує, що Макс зможе розглянути не тільки її яскраву зовнішність, але і внутрішній світ.

Більше на тему: Спонтанність, хитрість і «місткість»: перші кадри учасниць проєкту «Холостяк»-10

Яке враження залишиться у героя 10 сезону після знайомства з учасницею і чи вдасться дівчині підкорити Макса, дізнайтеся вже у п’ятницю, 6 березня, о 19:00 в першому випуску реаліті «Холостяк» на СТБ!

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