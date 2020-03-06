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Чем будет удивлять 1 выпуск проекта «Холостяк»-10?

06.03.2020

Уже сегодня состоится главная премьера весны — «Холостяк»-10! Главным героем впервые стал пилот и владелец летной школы в Майами. Мужчина познакомится с 25 девушками, среди которых появится популярная участница шоу «Х-фактор» и яркая блондинка из реалити «Эксы»-2. Первую вечеринку нельзя пропустить, поэтому включайте телеканал СТБ в 19:00!

холостяк 10

Не секрет, что съемки 10-го сезона были смещены на несколько месяцев. Долгие и скрупулезные поиски главного героя обязывали команду переносить дату первой вечеринки. Однако традиция запускать премьеру в первую пятницу весны — остается неизменной! 

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6 марта Макс Михайлюк появится на всех телеэкранах страны и, наконец-то, познакомится с девушками, а также больше расскажет о себе зрительницам реалити. Самыми интересными и интригующими остаются вопросы: как же участницы отреагируют на Холостяка? Какие сюрпризы приготовили девушки, чтобы запомниться и получить розу первого впечатления? На какие хитрости готовы некоторые, чтобы уже при первой встрече заманить мужчину в спальню? И, конечно же, кто получит розы на первой Церемонии и продолжит писать свою историю с Максом?

«Неземной» Холостяк, заоблачные чувства, накал страстей и невесомость от влюбленности, — все это ждет нас в 10 сезоне проекта «Холостяк». Не пропустите 1 выпуск и первую вечеринку. Включайте телеканал СТБ в 19:00 уже сегодня и станьте свидетелями зарождения новой истории!          

Video: Чем будет удивлять 1 выпуск проекта «Холостяк»-10?

Уже сегодня состоится главная премьера весны — Холостяк 10 сезон! Первую вечеринку нельзя пропустить, поэтому смотрите 1 выпуск Холостяк 2020

 

Video: Чем будет удивлять 1 выпуск проекта «Холостяк»-10?

Уже сегодня состоится главная премьера весны — Холостяк 10 сезон! Первую вечеринку нельзя пропустить, поэтому смотрите 1 выпуск Холостяк 2020

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