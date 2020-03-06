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Cамая долгая беспрерывная съемка: эксклюзивный репортаж 1 выпуска проекта «Холостяк»-10

06.03.2020

Уже сегодня состоится премьера главного проекта весны — «Холостяк»-10! Зрители окунутся в атмосферу романтических встреч, где 25 девушек познакомятся с завидным мужчиной. Первая вечеринка всегда особенно красива и волшебна. И не только потому, что приезжает роскошный лимузин, участницы демонстрируют свои наряды, а главный герой по-джентельменски уделяет должное внимание каждой. За этим выпуском стоит огромная работа съемочной команды. 

Редакция STB.UA побывала на сьемках первой вечеринки 10-го сезона реалити «Холостяк». Стоит отметить, что в связи с долгими поисками главного героя, этот момент неоднократно переносился на несколько месяцев. Традиционно съемки проекта начинались в конце августа, однако в 10-м сезоне были смещены на декабрь. Макс — действующий пилот, поэтому приступить к участию в проекте раньше не получалось. 

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Следовательно, первая встреча девочек с Холостяком происходила в довольно холодную погоду. Многие участницы признавались, что с трудом могли вспомнить свои ощущения и разговор с мужчиной, лишь потому, что скорее хотели спрятаться в дом. А некоторые, наоборот, были абстрагированы от погодных условий и полностью вовлечены в процесс общения. Босоножки, оголенные ноги и плечи в минусовую температуру могут себе позволить лишь участницы проекта «Холостяк», и все ради любви!

Съемочный процесс — дело не из легких, особенно если речь идет о реалити. Всю ночь команда из операторов, режиссеров, звукорежиссеров, продюсеров, гримеров и других находилась на своих позициях. Напомним, что неизменный ведущий Григорий Решетник провел экскурсию, где показал святую святых — локацию 1 выпуска проекта «Холостяк».  

Команда более чем из 150 человек приступила к подготовке места первой вечеринки за несколько дней. На момент съемки работало более 20 операторов. И то, что по итогу зрители увидят в трехчасовом выпуске, снималось более 30-ти часов! Поэтому смело можно утверждать, что это была самая долгая беспрерывная съемка за всю историю проекта. 

«В доме было порядка 12 камер. На улице также были локации и работали ребята. Это 7—8 камер, не считая тех, которые были расположены на местах для «блицов». В общем выходит больше 20-ти камер и операторов. Кстати, смена операторов длилась более 36 часов», — рассказывает член съемочной команды.  

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Так, с момента входа в дом первой девочки-участницы, начиналась съемка, которая длилась до финального дубля беспрерывно. Только ближе к утру у участниц была поправка по гриму. 

«Сложнее стало, когда приехали все девочки. Для того, чтобы заснять реакцию каждой и передать разговоры, — камеры были разбросаны по своим планам на нескольких участниц. Простыми словами, каждая камера следит за определенной девочкой. И когда участница пересаживалась на другие диваны (выпадала из кадра) — режиссер подсказывал, кого дальше брать в кадр», — делится оператор.    

холостяк 10

Самое интересное — смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ! Романтическая премьера весны «Холостяк»-10 во главе с «неземным» Холостяком!

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