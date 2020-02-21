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«Холостяк»-10: эксклюзивный бэкстейдж со съемок первой вечеринки

21.02.2020

Премьера 10 сезона романтического проекта «Холостяк» состоится уже 6 марта. Прошла первая вечеринка, а главный герой Макс Михайлюк познакомился с девушками. Редакция STB.UA заглянула в святую святых — на съемочную площадку первой вечеринки проекта «Холостяк» 2020. Смотрите эксклюзивное видео с Григорием Решетником в материале.

григорий решетник

Ежегодно в начале весны телеканал СТБ показывает настоящий бал, на который приезжают девушки в роскошных платьях, а их встречает завидный холостой мужчина! В волшебную ночь он знакомится с прекрасными леди, а после дарит им по розе. Все это о проекте «Холостяк» и первой вечеринке. Макс Михайлюк стал новым Холостяком реалити и уже познакомился с претендентками на его сердце. Не секрет, что съемки 10-го сезона перенеслись на три месяца в связи с долгим и скрупулезным подбором главного героя. 

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Редакция STB.UA побывала на долгожданной первой вечеринке, которая состоялась в непривычно холодное время года. Самое интересное рассказал неизменный ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник. 

Video: «Холостяк»-10: эксклюзивный бэкстейдж со съемок первой вечеринки

Состоялась первая вечеринка Холостяк 10. Макс Михайлюк познакомился с девушками. Эксклюзивное видео со съемочной площадки первой вечеринки реалити Холостяк 2020

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