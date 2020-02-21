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«Холостяк»-10: ексклюзивний бекстейдж зі зйомок першої вечірки

21.02.2020

Прем’єра 10 сезону романтичного проєкту «Холостяк» відбудеться вже 6 березня. Пройшла перша вечірка, а головний герой Макс Михайлюк познайомився з дівчатами. Редакція STB.UA заглянула в святу святих — на знімальний майданчик першої вечірки проєкту «Холостяк» 2020. Дивіться ексклюзивне відео з Григорієм Решетником в матеріалі.

григорий решетник

Щорічно на початку весни телеканал СТБ показує справжній бал, на який приїжджають дівчата в розкішних сукнях, а їх зустрічає завидний холостий чоловік! У чарівну ніч він знайомиться з прекрасними леді, а після дарує їм по троянді. Все це про проєкт «Холостяк» і першу вечірку. Макс Михайлюк став новим Холостяком реаліті і вже познайомився з претендентками на його серце. Не секрет, що зйомки 10-го сезону перенеслися на три місяці у зв’язку з довгим і скрупульозним кастингом головного героя.

Більше на тему: Оголений торс і троянда: нові ексклюзивні кадри Холостяка Макса Михайлюка

Редакція STB.UA побувала на довгоочікуваній першій вечірці, яка відбулася у незвично холодну пору року. Найцікавіше розповів незмінний ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник.

Video: «Холостяк»-10: ексклюзивний бекстейдж зі зйомок першої вечірки

Відбулася перша вечірка Холостяк 10. Макс Михайлюк познайомився з дівчатами. Ексклюзивне відео зі знімального майданчика першої вечірки реаліті Холостяк 2020

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