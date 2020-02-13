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Оголенный торс и роза: новые эксклюзивные кадры Холостяка Макса Михайлюка
Уже известно имя главного героя 10-го сезона проекта «Холостяк». Макс Михайлюк — пилот и владелец летной школы в Майами — готов отправиться на поиски настоящих чувств. А пока до премьеры остаются считаные недели, делимся с вами жаркими кадрами профессионального летчика!
Он знает все об устройстве воздушного судна и его управлении. Ему характерна полная концентрация и умение быстро реагировать в любых ситуациях. Полет зависит от его профессионализма, отчетности и мгновенного решения задачи. А теперь пристегните ремни безопасности, ведь такого пилота вы еще не встречали!
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Не пропустите романтическую премьеру 10 сезона уже 6 марта на телеканале СТБ!