Уже известно имя главного героя 10-го сезона проекта «Холостяк». Макс Михайлюк — пилот и владелец летной школы в Майами — готов отправиться на поиски настоящих чувств. А пока до премьеры остаются считаные недели, делимся с вами жаркими кадрами профессионального летчика!

Он знает все об устройстве воздушного судна и его управлении. Ему характерна полная концентрация и умение быстро реагировать в любых ситуациях. Полет зависит от его профессионализма, отчетности и мгновенного решения задачи. А теперь пристегните ремни безопасности, ведь такого пилота вы еще не встречали!

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Video: Оголенный торс и роза: новые эксклюзивные кадры Холостяка Макса Михайлюка Холостяк 10: Максим Михайлюк снялся в ролике перед началом нового сезона шоу Холостяк 2020. Смотрите новые эксклюзивные кадры с Холостяком 10 сезона Максом Михайлюком

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