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Оголений торс і троянда: нові ексклюзивні кадри Холостяка Макса Михайлюка
Вже відоме ім’я головного героя 10-го сезону проєкту «Холостяк». Макс Михайлюк — пілот і власник льотної школи в Маямі — готовий вирушити на пошуки справжніх почуттів. А поки до прем’єри залишаються лічені тижні, ділимося з вами гарячими кадрами професійного льотчика!
Він знає все про будову повітряного судна і його керування. Йому характерна повна концентрація і вміння швидко реагувати в будь-яких ситуаціях. Політ залежить від його професіоналізму, звітності та миттєвого вирішення завдання. А тепер пристебніть ремені безпеки, адже такого пілота ви ще не зустрічали!
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Не пропустіть романтичну прем’єру 10 сезону вже 6 березня на телеканалі СТБ!