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Оголений торс і троянда: нові ексклюзивні кадри Холостяка Макса Михайлюка

26.02.2020

Вже відоме ім’я головного героя 10-го сезону проєкту «Холостяк». Макс Михайлюк — пілот і власник льотної школи в Маямі — готовий вирушити на пошуки справжніх почуттів. А поки до прем’єри залишаються лічені тижні, ділимося з вами гарячими кадрами професійного льотчика!

холостяк 10

Він знає все про будову повітряного судна і його керування. Йому характерна повна концентрація і вміння швидко реагувати в будь-яких ситуаціях. Політ залежить від його професіоналізму, звітності та миттєвого вирішення завдання. А тепер пристебніть ремені безпеки, адже такого пілота ви ще не зустрічали!

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Video: Оголений торс і троянда: нові ексклюзивні кадри Холостяка Макса Михайлюка

Холостяк 10: Максим Михайлюк знявся в ролику перед початком нового сезону шоу Холостяк 2020. Дивіться нові ексклюзивні кадри з Холостяком 10 сезону Максом Михайлюком

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