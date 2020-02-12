6 березня на СТБ стартує 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США Макс Михайлюк. Проморолик з його участю викликав справжній ажіотаж в мережі. Користувачі обдарували «неземного» Холостяка компліментами і навіть назвали найкрасивішим героєм проєкту!

«Відчуваю, гарячий буде сезон», «найкрасивіший Холостяк!», «ух ти… аж дихання зупинилося! Цікавий чоловік! Шкода, що я заміжня», «який же все ж таки крутий холостяк Макс», «оце красунчик», — написали користувачі соцмереж у коментарях до проморолика.

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У тизері та проморолику Холостяк прокладає маршрут польоту до найяскравішої зірки на небі, надягає форму пілота і відправляється до своєї заповітної мети. Адже заради коханої Макс готовий на найнеймовірніші та найбільш авантюрні вчинки, і навіть дістати зірочку з неба.

Не пропустіть романтичну прем’єру 10 сезону вже 6 березня на телеканалі СТБ!

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