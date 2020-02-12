6 марта на СТБ стартует 10 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Проморолик с его участием вызвал настоящий ажиотаж в сети. Пользователи одарили «неземного» Холостяка комплиментами и даже назвали самым красивым героем проекта!

«Чувствую, горячий будет сезон», «самый красивый Холостяк!», «ух ты… аж дыхание остановилось! Интересный мужчина! Жаль, что я замужем», «какой же все-таки крутой холостяк Макс», «вот это красавчик», – написали пользователи соцсетей в комментариях к проморолику.

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В тизере и проморолике Холостяк прокладывает маршрут полета к самой яркой звезде на небе, надевает форму пилота и отправляется к своей заветной цели. Ведь ради любимой Макс готов на самые невероятные и авантюрные поступки, и даже достать звездочку с неба.

Не пропустите романтическую премьеру 10 сезона уже 6 марта на телеканале СТБ!

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