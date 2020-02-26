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Оголенный торс и роза: новые эксклюзивные кадры Холостяка Макса Михайлюка

26.02.2020

Уже известно имя главного героя 10-го сезона проекта «Холостяк». Макс Михайлюк — пилот и владелец летной школы в Майами — готов отправиться на поиски настоящих чувств. А пока до премьеры остаются считаные недели, делимся с вами жаркими кадрами профессионального летчика! 

холостяк 10

Он знает все об устройстве воздушного судна и его управлении. Ему характерна полная концентрация и умение быстро реагировать в любых ситуациях. Полет зависит от его профессионализма, отчетности и мгновенного решения задачи. А теперь пристегните ремни безопасности, ведь такого пилота вы еще не встречали! 

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Не пропустите романтическую премьеру 10 сезона уже 6 марта на телеканале СТБ!

Video: Оголенный торс и роза: новые эксклюзивные кадры Холостяка Макса Михайлюка

Холостяк 10: Максим Михайлюк снялся в ролике перед началом нового сезона шоу Холостяк 2020. Смотрите новые эксклюзивные кадры с Холостяком 10 сезона Максом Михайлюком

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