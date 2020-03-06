Стартовал 10 сезон романтического реалити «Холостяк». Традиционно, 1 выпуск происходит в формате вечеринки, куда девушек привозит лимузин. Главный герой Макс Михайлюк встретился с участницами, пообщался и провел первую в своей жизни Церемонию роз. Каким был выбор Холостяка? Кто смог заинтересовать мужчину, а кто уехал домой, — читайте в материале.

Больше по теме: Cамая долгая беспрерывная съемка: эксклюзивный репортаж 1 выпуска проекта «Холостяк»-10

Впервые на вечеринку раньше Холостяка прибыла участница, которую встретил Григорий Решетник. Алина призналась, что готовит Максу сюрприз, поэтому подождет, пока все девочки познакомятся с мужчиной и отправятся в дом. Позже экс-участница шоу «Х-фактор» спела главному герою нежную песню.

Традиционно каждая участница старалась удивить. Красные крылья, световое и музыкальное шоу, танцы на шесте, появление из багажника и видеообращения от мамы. Чего только не придумаешь, чтобы получить розу первого впечатления.

Однако в 10-м сезоне «неземной» Холостяк заявил, что намерен изменить правила. Такого еще не было, ведь Макс Михайлюк отказался вручать розу первого впечатления. Мужчина аргументировал это тем, что каждая участница по-своему прекрасна, поэтому выделить одну на данном этапе он точно не сможет.

Оля пригласила Макса на ужин прямо в разгар вечеринки, заказав рыбу.

А Дана смогла уже при первом знакомстве раздеть Холостяка. По профессии девушка — массажист-реабилитолог, поэтому воспользовалась своими навыками. И если Оля решила накормить Макса, то Дана — расслабить.

Больше по теме: Я понимаю, что хочу создать семью: эксклюзивное интервью Холостяка Макса Михайлюка

Макс также пригласил Аню на личное общение, в ходе которого вручил розу.

Лея смогла заполучить свою розу благодаря видеообращению мамы. Женщина обратилась к Максу с просьбой разглядеть душу дочери, а не внешние данные.

А вот Юля и вовсе прислала записку, что не намерена приезжать на Первую вечеринку, а ждет, пока Холостяк придет за ней лично.

В завершении Первой вечеринки традиционно состоялась Церемония роз. Участницами 10 сезона проекта «Холостяк» стали: Аня, Лея, Оля, Юля, Лера, Вика, Кристина, Настя, Анна, Богдана, Даша, Лена, Алена, Алина и Наташа.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ