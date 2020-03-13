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Фотодобірка з другої Церемонії троянд проєкту «Холостяк»-10

13.03.2020

Відбулася друга Церемонія троянд проєкту «Холостяк»-10. Традиційно всі дівчата постають перед головним героєм у розкішному вбранні і намагаються здивувати перевагами. Як виглядали учасниці в момент вручення троянд — дивіться ексклюзивні фото в матеріалі.

холостяк 10

Більше на тему: Що відомо про учасниць проєкту «Холостяк»-10: відеовізитки дівчат

Дана здивувала чоловіка своїм віршем. Холостяк зі свого боку зробив дівчині невеличкий сюрприз у вигляді карти зоряного неба, а також бажаної троянди.

Юля продовжила історію з кодом від сейфа: «Щоб дізнатися аромат мого парфуму, мене необхідно запросити на побачення. Тоді я поділюся ще однією цифрою коду».

Дана, Анастасія, Даша, Аліна та Віка продовжать знайомство з Холостяком. Макс вручив учасницям троянди.

Головний герой вирішив підсолодити життя Олі. Чоловік подарував коробочку з тістечком, в якій була захована троянда: «Це найменша турбота, яку я можу проявити на даний момент».

Нагадаємо, що Аня уклала договір на Першій вечірці, в якому був пункт про індивідуальні побачення. Дівчина готова ходити виключно на особисті зустрічі, а на групові побачення попросила її не кликати. Але Макса це не збентежило і він вручив учасниці троянду.

Альона пообіцяла довіритися Максу.

Останню троянду отримала Анна. Під час особистого спілкування вона зізналася, що ідеальне побачення — це похід у мережу фастфудів. Що буде робити Макс із таким зізнанням — побачимо. А поки Холостяк вручив учасниці троянду.

Наташа отримала троянду під час індивідуального побачення.

А Христина — на груповому, коли придумала спосіб поспілкуватися з Максом довше.

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