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Попрощався з трьома: хто залишив проєкт «Холостяк»-10 у 2 випуску від 13.03.2020

13.03.2020

Відбувся другий випуск проєкту «Холостяк»-10. Макс Михайлюк запросив дівчину на перше індивідуальне побачення, а також поспілкувався на груповому з тими, з ким не встиг ближче познайомитися під час Першої вечірки. Однак не всім учасницям вдалося зацікавити чоловіка і аргументувати своє місцезнаходження у реаліті. Хто покинув проєкт «Холостяк»-10 у 2 випуску від 13.03.2020?

холостяк 10

Під час групового побачення Макс попрощався з Лєрою. Максу не сподобалися капризи учасниці, а також те, що вона проявила невдоволення у досить простій і невимушеній ситуації.

«У нас не відбулося взаємодії. Внутрішнє «я» підказує, що нам не варто втрачати час», — завершив Холостяк і провів дівчину.

Під час Церемонії троянд Макс запросив Лею на особисте спілкування. Дівчина розповіла, що незважаючи на те, що чоловіки сприймають її виключно зовні, їй це подобається: «Я всі зміни робила для чоловіків. Але не замислювалася, що мене почнуть сприймати як сексбомбу або порнозірку».

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Однак учасниця додала, що їй це лестить і навіть подобається: «У мені живе дві людини. З одного боку, хочеться бути дружиною, щоб на мене ніхто не дивився, а з іншого — стає нудно. Що це я така гарна буду сидіти вдома».

Зі слів мами Леї Макс уявляв дівчину іншою. Тому Холостяк подякував та попрощався з нею.

«Вона приділяє надмірну увагу своїй зовнішності. І не покидає відчуття, що вона прийшла показати себе. Звідси вона піде на інший проєкт», — поділився Макс.

Олена також не отримала троянду. Макс був здивований, чому дівчина не скористалася своїми козирями у вигляді чекової книжки і ключем від квартири. Олена пояснила це тим, що у неї були свої плани та стратегія дій: «Я не поспішаю витрачати свій ключ. У мене така стратегія: кожну церемонію троянд використовувати чекову книжку».

Але Макс прийняв рішення провести учасницю додому, додавши, що ані проєкт, ані він їй не потрібні.

А як пройде Церемонія троянд у 3 випуску, і як складатимуться взаємини чоловіка з учасницями — дивіться наступної п’ятниці о 19:00!

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