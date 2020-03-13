Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Попрощался с тремя: кто покинул проект «Холостяк»-10 во 2 выпуске от 13.03.2020

13.03.2020

Состоялся второй выпуск проекта «Холостяк»-10. Макс Михайлюк пригласил девушку на первое индивидуальное свидание, а также пообщался на групповом с теми, с кем не успел ближе познакомиться во время Первой вечеринки. Однако не всем участницам удалось заинтересовать мужчину и аргументировать свое местонахождение в реалити. Кто покинул проект «Холостяк»-10 во 2 выпуске от 13.03.2020? 

холостяк 10

Во время группового свидания Макс попрощался с Лерой. Максу не понравились капризы участницы, а также то, что она проявила недовольства в довольно простой и непринужденной ситуации.  

«У нас не произошло взаимодействия. Внутреннее «я» подсказывает, что нам не стоит терять время», — заключил Холостяк и провел девушку.    

Во время Церемонии роз Макс пригласил Лею на личное общение. Девушка рассказала, что несмотря на то, что мужчины воспринимают ее исключительно внешне, ей это нравится: «Я все изменения делала для мужчин. Но не задумывалась, что меня начнут воспринимать как сексбомбу или порнозвезду». 

Больше по теме: Холостяк Макс Михайлюк эксклюзивно о критериях девушки своей мечты

Однако участница добавила, что ей это льстит и даже нравится: «Во мне живет два человека. С одной стороны, хочется быть женой, чтобы на меня никто не смотрел, а с другой, — становится скучно. Что это я такая красивая буду сидеть дома».  

Со слов мамы Леи Макс представлял девушку другой. Поэтому Холостяк поблагодарил и попрощался с ней.

«Она уделяет чрезмерное внимание своей внешности. И не покидает ощущение, что она пришла показать себя. Отсюда она пойдет на другой проект», — поделился Макс.   

холостяк 10

Лена также не получила розу. Макс был удивлен, почему девушка не воспользовалась своими козырями в виде чековой книжки и ключом от квартиры. Лена объяснила это тем, что у нее были свои планы и стратегия действий: «Я не тороплюсь тратить свой ключ. У меня такая стратегия: каждую церемонию роз использовать чековую книжку».

Но Макс принял решение провести участницу домой, добавив, что ни проект, ни он ей не нужны. 

А как пройдет Церемония роз в 3 выпуске, и как будут складываться взаимоотношения мужчины с участницами — смотрите в следующую пятницу в 19:00! 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить