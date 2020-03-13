Состоялся второй выпуск проекта «Холостяк»-10. Макс Михайлюк пригласил девушку на первое индивидуальное свидание, а также пообщался на групповом с теми, с кем не успел ближе познакомиться во время Первой вечеринки. Однако не всем участницам удалось заинтересовать мужчину и аргументировать свое местонахождение в реалити. Кто покинул проект «Холостяк»-10 во 2 выпуске от 13.03.2020?

Во время группового свидания Макс попрощался с Лерой. Максу не понравились капризы участницы, а также то, что она проявила недовольства в довольно простой и непринужденной ситуации.

«У нас не произошло взаимодействия. Внутреннее «я» подсказывает, что нам не стоит терять время», — заключил Холостяк и провел девушку.

Во время Церемонии роз Макс пригласил Лею на личное общение. Девушка рассказала, что несмотря на то, что мужчины воспринимают ее исключительно внешне, ей это нравится: «Я все изменения делала для мужчин. Но не задумывалась, что меня начнут воспринимать как сексбомбу или порнозвезду».

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Однако участница добавила, что ей это льстит и даже нравится: «Во мне живет два человека. С одной стороны, хочется быть женой, чтобы на меня никто не смотрел, а с другой, — становится скучно. Что это я такая красивая буду сидеть дома».

Со слов мамы Леи Макс представлял девушку другой. Поэтому Холостяк поблагодарил и попрощался с ней.

«Она уделяет чрезмерное внимание своей внешности. И не покидает ощущение, что она пришла показать себя. Отсюда она пойдет на другой проект», — поделился Макс.

Лена также не получила розу. Макс был удивлен, почему девушка не воспользовалась своими козырями в виде чековой книжки и ключом от квартиры. Лена объяснила это тем, что у нее были свои планы и стратегия действий: «Я не тороплюсь тратить свой ключ. У меня такая стратегия: каждую церемонию роз использовать чековую книжку».

Но Макс принял решение провести участницу домой, добавив, что ни проект, ни он ей не нужны.

А как пройдет Церемония роз в 3 выпуске, и как будут складываться взаимоотношения мужчины с участницами — смотрите в следующую пятницу в 19:00!

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