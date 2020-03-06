Впервые за 10 сезонов главным героем стал профессиональный пилот! Что может быть более романтичным и желанным, чем звездное небо и мужчина в форме? Правильно, ничего! Поэтому проект «Холостяк» долгое время находился в поиске достойного и лучшего мужчины. Что нам известно о Максе Михайлюке — читайте в материале.

«Привет, меня зовут Макс и я Холостяк», — с таких слов начинается долгожданный неземной 10 сезон реалити!

Всем известно, что главный герой — профессиональный пилот и владелец летной школы в США. Однако чтобы достичь успеха, мужчина прошел долгий путь. С самого детства Макс обожал авиацию, мог часами смотреть в небо и ждать самолета. И это не удивительно, ведь его отец — авиадиспетчер.

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Холостяк работал в секьюрити, на мясокомбинате, на стройке, занимался недвижимостью. И вся эта занятость в совокупности дала возможность заработать на лучшее образование в достойной авиационной школе Америки!

«Я долго работал инструктором в летной академии. Это доставляло огромное удовольствие. Поэтому задумался, почему бы мне не зарегистрировать свою школу и не создать бизнес», — рассказывает Макс.

Летная школа базируется во Флориде. Карьерные высоты достигнуты непосильным трудом. Однако теперь Холостяк готов к семье и искренне желает встретить девушку, с которой сможет связать судьбу.

В жизни Макса были серьезные отношения, которые продлились 4 года. Пара купила дом, который постепенно обустраивала. Однако произошел момент, после которого мужчина понял, что не готов строить семью с этим человеком, — это была измена.

«Я считаю, что любовь неподвластна времени и месту. Ее можно встретить в любой момент», — признается Макс.

Поэтому на проекте «Холостяк» Макс попытается создать долгосрочные и прочные отношения с девушкой своей мечты!

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