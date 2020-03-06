Я Макс і я Холостяк: що відомо про нового головного героя «Холостяк»-10

Вперше за 10 сезонів головним героєм став професійний пілот! Що може бути більш романтичним і бажаним, ніж зоряне небо і чоловік у формі? Правильно, нічого! Тому проєкт «Холостяк» довгий час знаходився у пошуку гідного і найкращого чоловіка. Що нам відомо про Макса Михайлюка — читайте в матеріалі.

«Привіт, мене звуть Макс і я Холостяк», — з таких слів починається довгоочікуваний неземний 10 сезон реаліті!

Всім відомо, що головний герой — професійний пілот і власник льотної школи в США. Однак щоб досягти успіху, чоловік пройшов довгий шлях. З самого дитинства Макс обожнював авіацію, міг годинами дивитися в небо і чекати на літак. І це не дивно, адже його батько — авіадиспетчер.

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Холостяк працював у сек’юріті, на м’ясокомбінаті, на будівництві, займався нерухомістю. І вся ця зайнятість у сукупності дала можливість заробити на найкращу освіту в гідній авіаційній школі Америки!

«Я довго працював інструктором у льотній академії. Це приносило величезне задоволення. Тому задумався, чому б мені не зареєструвати свою школу і не створити бізнес», — розповідає Макс.

Льотна школа базується у Флориді. Кар’єрні висоти досягнуті непосильною працею. Однак тепер Холостяк готовий до сім’ї і щиро бажає зустріти дівчину, з якою зможе зв’язати долю.

У житті Макса були серйозні стосунки, які тривали 4 роки. Пара купила будинок, який поступово облаштовувала. Однак стався момент, після якого чоловік зрозумів, що не готовий будувати сім’ю з цією людиною, — зрада.

«Я вважаю, що кохання непідвладне часу і місцю. Його можна зустріти у будь-який момент», — зізнається Макс.

Тому на проєкті «Холостяк» Макс спробує створити довгострокові і міцні стосунки з дівчиною своєї мрії!

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