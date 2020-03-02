Традиционно каждую весну телеканал СТБ начинает с романтического реалити «Холостяк». 10 сезон удивит зрителя своим главным героем, которым стал профессионал своего дела — пилот. Как выглядит «неземной Холостяк» — смотрите эксклюзивные кадры в материале.

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6 марта на телеканале СТБ состоится премьера проекта «Холостяк». Известно, что главного героя зовут Макс, а по профессии он пилот! Кто может быть лучше мужчины, который способен удержать под контролем любую ситуацию?

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Редакция сайта STB.UA поделилась эксклюзивными кадрами о том, как же выглядит Холостяк 10-го сезона.

Video: «Холостяк»-2020: как выглядит новый Холостяк 10 сезона? Как выглядит Холостяк 2020? Смотрите, как выглядит пилот Макс — новый герой проекта Холостяк 10 сезон (Украина) в 2020 году

Video: «Холостяк»-2020: как выглядит новый Холостяк 10 сезона? Как выглядит Холостяк 2020? Смотрите, как выглядит пилот Макс — новый герой проекта Холостяк 10 сезон (Украина) в 2020 году

Video: «Холостяк»-2020: как выглядит новый Холостяк 10 сезона? Как выглядит Холостяк 2020? Смотрите, как выглядит пилот Макс — новый герой проекта Холостяк 10 сезон (Украина) в 2020 году

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