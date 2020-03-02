Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Холостяк»-2020: як виглядає новий Холостяк 10 сезону?
02.03.2020
Традиційно кожну весну телеканал СТБ розпочинає з романтичного реаліті «Холостяк». 10 сезон здивує глядача своїм головним героєм, яким став професіонал своєї справи — пілот. Як виглядає «неземний Холостяк» — дивіться ексклюзивні кадри в матеріалі.
6 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра проєкту «Холостяк». Відомо, що головного героя звуть Макс, а за професією він пілот! Хто може бути краще за чоловіка, який здатний утримати під контролем будь-яку ситуацію?