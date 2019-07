12 июля на Atlas Weekend — 2019 выступят легендарные «Сплин». Невероятно, в мае коллективу исполнилось 25 лет! Кого еще мы увидим на сцене музыкального ивента в этот вечер? Читайте подробную программу Atlas Weekend на 12 июля.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: программа фестиваля на все дни

«Сплин» — группа с многолетней историей. Коллектив стал культовыми после выпуска «Гранатового альбома», а песни «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально получили статус хитов и попали в ротацию всех радиостанций. Фронтменом группы был и остается Александр Васильев.

Выступление «Сплин» станет завершающим на главной сцене в четвертый день Atlas Weekend.

Кроме легендарных хедлайнеров, на сцене музыкального фестиваля выступят неповторимые Télépopmusik, «Ляпис-98», UNCLE, PAN FEOFAN, «Скрябін» & Юркеш, LAUD, Сергей Бабкин, Арсен Мирзоян и другие.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: расписание на 10 июля

Также 12 июля стартует Music Conference Ukraine. В рамках мероприятия желающие смогут узнать полезную информацию о современной музыкальной индустрии из первых уст.

Всего в четвертый день Atlas Weekend — 2019 будет работать 11 сцен.

Atlas Weekend — 2019: расписание на 12 июля

Main Stage

17:00 — 17:45 Green Grey

18:15 — 19:15 Арсен Мирзоян

20:00 — 21:00 Сергей Бабкин

22:15 — 23:45 Сплин

West Stage

15:30 — 16:00 Atomic Simao

16:30 — 17:15 Sasha Boole

17:45 — 18:30 LAUD

19:00 — 20:15 Monarchy

21:15 — 22:15 Один в каное

East Stage

15:30 — 16:00 Fontaliza

16:30 — 17:15 DETACH

17:45 — 18:30 «Скрябін» & Юркеш

19:00 — 20:00 Ляпис-98

21:00 — 22:30 Korpiklaani

North Stage

15:15 — 15:45 Votuma

16:15 — 16:45 Фіолет

17:15 — 18:00 АИГЕЛ

18:30 — 19:15 Вагоновожатые

20:00 — 21:00 Télépopmusik

22:00 — 23:30 UNCLE

Больше по теме: Atlas Weekend – 2019: что уже известно про фестиваль

Night Stage (East)

23:30 — 00:30 Incipience b2b B.Kind

00:30 — 01:30 Derrick FunkMasters

01:30 — 02:30 Dub Head

02:30 — 03:30 Noisia

03:30 — 04:45 SIGNAL

04:45 — 06:00 Pan4ez

Night Stage (Central)

23:00 — 00:00 PAN FEOFAN

00:00 — 01:00 S.A. Tweeman

01:00 — 04:00 Blawan

04:00 — 06:00 REGAL

Pepsi & Lay’s Stage

16:00 — 18:00 PLACHYNDA

18:00 — 20:00 Alex Che

20:00 — 22:00 Ksenia Palfy

22:00 — 00:00 SEVERYN

00:00 — 02:00 Jurgen Shustov

02:00 — 04:00 Dimitri The Alchemist

04:00 — 06:00 BLUSH

Kurenivka Stage

18:00 — 19:00 SNOV

19:00 — 20:00 Oi Fusk

20:00 — 22:00 DJSITH

22:00 — 00:00 ALEVTINA

00:00 — 02:00 RADKO

02:00 — 04:00 COOPER

04:00 — 06:00 MAMAY

Burn Stage

12:00 — 22:00 BURN граффити-джем для всех желающих

18:00 — 22:00 SYRUP x BURN (SEMPAI, SERF SASHA, BIG BRO, MC GIGA1)

Больше по теме: Atlas Weekend: хедлайнеры фестиваля в 2019 году

Borjomi Active Stage

14:00 — 16:00 Мастер-классы по слэклайну

14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активная зона для людей с характером

16:00 — 18:00 Показательные выступления по хайлайну, показательные выступления по триклайну

18:00 — 23:00 Back To The Past by Z-Games. Madison, iMastah

Театр (Central Night Stage)

18:00 — 20:00 Инародный театр абсурда «Воробушек»

Music Conference Ukraine (1st Hall)

15:00 — 15:45 Музыкальный стриминг. Как использовать его возможности на 100%? (АНГЛ)

16:00 — 16:45 Женщины в музыке (АНГЛ)

17:00 — 17:45 Музыка для кино и рекламы. Музыкальное лицензирование (АНГЛ)

18:00 — 18:45 Международные музыкальные бизнес-события (АНГЛ)

Music Conference Ukraine (2nd Hall)

16:45 — 17:30 Авторское право для музыканта в условиях развития интернет-заработка

17:45 — 18:30 Mentorship meeting. Girlzzz ONLY

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля на ВДНГ в Киеве. В списке объявленных участников фестиваля — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss и многие другие. Спешите купить последние билеты на Atlas Weekend — 2019!

Фото: странички Atlas Weekend в социальных сетях

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ