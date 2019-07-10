Даша Легейда: Во втором сезоне «Крепостной» много красоты, страданий и беды
Молодая актриса Даша Легейда в драме «Крепостная» появилась в образе Василинки. Также девушка сыграла главную роль в сериале «Дочки-матери», чем очень запомнилась зрителям. Но сегодня артистка рассказала о втором сезоне костюмированной драмы. Чем удивит ее героиня в продолжении «Крепостной»? Узнайте в материале!
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Многих интересует вопрос: чем же удивит второй сезон сериала «Крепостная»? Даша Легейда осмелилась немного рассказать о продолжении костюмированной драмы. Оказывается, ее героиня Василинка превратится с тихони в смелую барышню.
«Второй сезон «Крепостной» многих удивит, ведь он будет очень насыщенный! События будут разворачиваться в непредсказуемых направлениях. Будет много красоты, страданий и беды… Но в любом случае это продолжение масштабной истории, которую все ждут. Для зрителя костюмированная драма будет очень интересна», — делится Даша Легейда.
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В первых сериях «Крепостной» героиню Даши Легейды изнасиловал богатый помещик Петр Червинский, роль которого исполнил Стас Боклан. Шокирующая сцена получилась на удивление натуралистичной. Как актриса справилась с негативными эмоциями во время съемок, она рассказала в эксклюзивном интервью.
Напомним, 22 июля в 21.00 возвращается масштабная костюмированная драма «Крепостная». Сразу после повтора первого сезона стартует премьера ожидаемого второго.