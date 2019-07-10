Даша Легейда: У другому сезоні «Кріпосної» багато краси, страждань і біди

Молода актриса Даша Легейда у драмі «Кріпосна» з’явилася в образі Василинки. Також дівчина зіграла головну роль в серіалі «Доньки-матері», чим дуже запам’яталася глядачам. Але сьогодні артистка розповіла про другий сезон костюмованої драми. Чим здивує її героїня в продовженні «Кріпосної»? Дізнайтеся в матеріалі!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Багатьох цікавить питання: чим здивує другий сезон серіалу «Кріпосна»? Даша Легейда наважилася трохи розповісти про продовження костюмованої драми. Виявляється, її героїня Василинка перетвориться з тихоні в сміливу панночку.

«Другий сезон« Кріпосної» багатьох здивує, адже він буде дуже насичений! Події розгортатимуться в непередбачуваних напрямках. Буде багато краси, страждань і біди… Але у будь-якому випадку це продовження масштабної історії, яку всі чекають. Для глядача костюмована драма буде дуже цікава», — ділиться Даша Легейда.

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У перших серіях «Кріпосної» героїню Даші Легейди зґвалтував багатий поміщик Петро Червінський, роль якого виконав Стас Боклан. Шокуюча сцена вийшла напрочуд натуралістичною. Як актриса впоралася з негативними емоціями під час зйомок, вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю.

Нагадаємо, 22 липня о 21.00 повертається масштабна костюмована драма «Кріпосна». Відразу після повтору першого сезону стартує прем’єра очікуваного другого.

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