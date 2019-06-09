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Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года от экстрасенсов СТБ

09.06.2019

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака в первые дни весны. Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание и чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 10 по 16 июня 2019 года от  экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня 2019 року від екстрасенсів СТБ

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Гороскоп на неделю Овны

Овнов ожидает насыщенная и многообещающая неделя. Вы с приятным удивлением обнаружите, что ключ к успеху находится гораздо ближе, чем казалось. Смело беритесь за новые предложения и возможности. Ближе к завершению недели обдумайте свои планы на ближайшее будущее. Составьте список целей за чашечкой любимого напитка.

Гороскоп на неделю Тельцы

На этой неделе Тельцам лучше избегать конфликтных ситуаций на работе. Споры о том кто прав, а кто виноват, к добру не приведут. Ваша дипломатичность поможет не только сгладить острые углы, а и зарекомендовать себя как рассудительную личность с качествами лидера. На работе эти черты характера высоко оценит руководство.

Гороскоп на неделю Близнецы

У Близнецов неделя может начаться с неприятных новостей. Постарайтесь делать вид, будто у вас все в порядке. Уже к середине недели вы удивитесь, насколько это эффективный метод борьбы с негативом. После того как сумеете обмануть себя, вам вообще все на свете будет по плечу.

Гороскоп на неделю Раки

Ракам на этой неделе лучше прислушаться к мнению окружающих. Не стоит опираться на свои ощущения. Вас будут много критиковать – будьте к этому готовы. Не принимайте услышанное близко к сердцу, а лучше попробуйте что-то изменить в себе. Если вы сможете перебороть себя и избавиться от недостатков, конец недели вас приятно порадует.

Гороскоп на неделю Львы

На этой неделе Львов ждет атака провокаторов. Преданность своим принципам и честность поможет вам сохранить репутацию и выкрутиться из любой неприятной ситуации. В конце недели прочувствуйте лето всеми фибрами своей души. Позагорайте на пляже или отправьтесь на пикник с родными людьми.

Гороскоп на неделю Девы

Уже в начале недели удача на стороне Дев. Вы излучаете позитив и уверенность. Никто не сможет испортить ваше настроение. Будьте собой и делайте свое дело. Звезды советуют закрепить успешную неделю отдыхом с друзьями. Возможно в один из солнечных дней вы встретите свою любовь.

Гороскоп на неделю Весы

Весам на этой неделе нежелательно пускать любовные проблемы на самотек. Сами собой наболевшие проблемы себя не разрешат. Если вы не начнете действовать, то в середине недели вас могут ожидать печальные новости. Разберитесь прямо сейчас со своими чувствами и поймите кто именно вам нужен.

Гороскоп на неделю Скорпионы

На этой неделе Скорпионам нужно тщательней следить за своим здоровьем. Ваше физическое и эмоциональное состояние на грани. Не доводите себя до изнеможения и по возможности отвлекитесь. Подходящим вариантом может стать забытое или новое хобби: рисование, музыка или даже поход в караоке.

Гороскоп на неделю Стрельцы

В середине недели Стрельцам стоит начать работать над своими слабыми сторонами. Идеальных людей не существует, но стремление к этому поможет вам в осуществлении своих целей. Пойдите в спортзал или запишитесь на курсы английского. В конце недели Стрельцов ждет неожиданная прибыль.

Гороскоп на неделю Козероги

Козерогам стоит настаивать на своем. Ваша жизненная позиция вскоре приведет к желаемой цели. В середине недели Козерогов ждет грандиозный успех. Главное – не сворачивайте со своего пути. Конец недели лучше провести в окружении родных людей за вкусным ужином.

Гороскоп на неделю Водолеи

Неделя у Водолеев начнется с разногласий в семье. Постарайтесь быть снисходительнее и мягче в своих выражениях, чтобы не ранить дорогого сердцу человека. К середине недели конфликты сойдут на нет и жизнь заиграет новыми красками. На работе вас будет ожидать заманчивое предложение от руководства. Не пропустите его, ведь оно может изменить вашу жизнь к лучшему.

Гороскоп на неделю Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит посвятить свободное время своей семье. Родители очень скучают, но не хотят отвлекать вас от дел. В конце недели отвлекитесь от собственных забот и устройте семейные посиделки. Это укрепит отношения с близкими и придаст новых сил двигаться дальше к поставленным целям.

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