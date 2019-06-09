Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака в первые дни весны. Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание и чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 10 по 16 июня 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

Овнов ожидает насыщенная и многообещающая неделя. Вы с приятным удивлением обнаружите, что ключ к успеху находится гораздо ближе, чем казалось. Смело беритесь за новые предложения и возможности. Ближе к завершению недели обдумайте свои планы на ближайшее будущее. Составьте список целей за чашечкой любимого напитка.

Гороскоп на неделю – Тельцы

На этой неделе Тельцам лучше избегать конфликтных ситуаций на работе. Споры о том кто прав, а кто виноват, к добру не приведут. Ваша дипломатичность поможет не только сгладить острые углы, а и зарекомендовать себя как рассудительную личность с качествами лидера. На работе эти черты характера высоко оценит руководство.

Гороскоп на неделю – Близнецы

У Близнецов неделя может начаться с неприятных новостей. Постарайтесь делать вид, будто у вас все в порядке. Уже к середине недели вы удивитесь, насколько это эффективный метод борьбы с негативом. После того как сумеете обмануть себя, вам вообще все на свете будет по плечу.

Гороскоп на неделю – Раки

Ракам на этой неделе лучше прислушаться к мнению окружающих. Не стоит опираться на свои ощущения. Вас будут много критиковать – будьте к этому готовы. Не принимайте услышанное близко к сердцу, а лучше попробуйте что-то изменить в себе. Если вы сможете перебороть себя и избавиться от недостатков, конец недели вас приятно порадует.

Гороскоп на неделю – Львы

На этой неделе Львов ждет атака провокаторов. Преданность своим принципам и честность поможет вам сохранить репутацию и выкрутиться из любой неприятной ситуации. В конце недели прочувствуйте лето всеми фибрами своей души. Позагорайте на пляже или отправьтесь на пикник с родными людьми.

Гороскоп на неделю – Девы

Уже в начале недели удача на стороне Дев. Вы излучаете позитив и уверенность. Никто не сможет испортить ваше настроение. Будьте собой и делайте свое дело. Звезды советуют закрепить успешную неделю отдыхом с друзьями. Возможно в один из солнечных дней вы встретите свою любовь.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам на этой неделе нежелательно пускать любовные проблемы на самотек. Сами собой наболевшие проблемы себя не разрешат. Если вы не начнете действовать, то в середине недели вас могут ожидать печальные новости. Разберитесь прямо сейчас со своими чувствами и поймите кто именно вам нужен.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

На этой неделе Скорпионам нужно тщательней следить за своим здоровьем. Ваше физическое и эмоциональное состояние на грани. Не доводите себя до изнеможения и по возможности отвлекитесь. Подходящим вариантом может стать забытое или новое хобби: рисование, музыка или даже поход в караоке.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

В середине недели Стрельцам стоит начать работать над своими слабыми сторонами. Идеальных людей не существует, но стремление к этому поможет вам в осуществлении своих целей. Пойдите в спортзал или запишитесь на курсы английского. В конце недели Стрельцов ждет неожиданная прибыль.

Гороскоп на неделю – Козероги

Козерогам стоит настаивать на своем. Ваша жизненная позиция вскоре приведет к желаемой цели. В середине недели Козерогов ждет грандиозный успех. Главное – не сворачивайте со своего пути. Конец недели лучше провести в окружении родных людей за вкусным ужином.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Неделя у Водолеев начнется с разногласий в семье. Постарайтесь быть снисходительнее и мягче в своих выражениях, чтобы не ранить дорогого сердцу человека. К середине недели конфликты сойдут на нет и жизнь заиграет новыми красками. На работе вас будет ожидать заманчивое предложение от руководства. Не пропустите его, ведь оно может изменить вашу жизнь к лучшему.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит посвятить свободное время своей семье. Родители очень скучают, но не хотят отвлекать вас от дел. В конце недели отвлекитесь от собственных забот и устройте семейные посиделки. Это укрепит отношения с близкими и придаст новых сил двигаться дальше к поставленным целям.

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