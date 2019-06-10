Гороскоп на 11 июня 2019 поможет вам разобраться во многих вопросах, которые вас волнуют. Что в личной жизни у Овнов и как лучше поступить Козерогам? Читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Овны, откажитесь сегодня от любых мероприятий или посещений больших шумных мест. Вам это принесет много недовольства и вы захотите высказать все публично. А это только сплошные нервы и проблемы, оно вам надо?

Телец

В этот день вы будете вести себя, как революционер! Ведь вы останетесь верны своим взглядам и принципам и вам захочется всех переманить на свою сторону. Убеждать людей в том, что только вы знаете, как правильно, а остальные ошибаются, – у Тельцов в крови.

Близнецы

Сегодня Близецам стоит привести все свои документы в порядок. Будьте начеку, ведь может нагрянуть неожиданная проверка. С банком и страховыми компаниями также стоит уладить отношения заранее, чтобы потом не было проблем. Дерзайте!

Рак

А сейчас могут немного упасть доходы. Все-таки придется немного потратиться на билеты, поездки или на лечение, а новых денег пока не предвидится. Главное, не болейте серьезно, потому что велика вероятность простудиться.

Лев

Львы, если вас ждет какая-либо медицинская операция, даже небольшая, то она пройдет очень успешно, вам не стоит переживать. А в личной жизни вы даже получите понимание и поддержку от партнера, вот увидите!

Дева

Девы, от каких-либо вечеринок на этой неделе лучше отказаться. Проведите время с детьми, вы им сейчас нужны, как никогда. Звезды говорят, что у них проблемы со сверстниками и им нужна ваша поддержка.

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Весы

Весы, вам будет трудно сдать зачеты и экзамены на этой неделе, если таковые предвидятся. Еще и самочувствие не очень. Займитесь своим здоровьем, потому что из-за постоянных перегрузок может начаться воспалительный процесс.

Скорпион

Скорпионы, ждите приглашения на торжество с коллегами. Может, вы решите все вместе собраться на шашлыки? А может, даже отважитесь на путешествие в другую страну? Потому что звезды утверждают, что вас ждет мероприятие международного характера.

Стрелец

Стрельцы, вам будет хотеться сегодня остаться дома и провести день в тихом семейном кругу. Если есть такая возможность, то обязательно ею воспользуйтесь. Хотя не лишним будет пригласить в дом друзей и посидеть еще и с ними.

Козерог

Козероги, вам необходимо сегодня поговорить с родителями и помириться. Лучше всего будет съездить к ним и посетить свою родину. Или заняться своим лечением, так как звезды утверждают, что вас что-то беспокоит.

Водолей

Водолеи, вам нужна свобода в личной жизни, а ваш партнер этого не понимает. Если вы давно думаете над тем, чтобы разойтись, то сегодня можно это сделать. Только если это будет взвешенное и ясное решение для обоих партнеров.

Рыбы

Рыбы, в этот период ваша внешность сильно поменяется и вас будет трудно узнать. А если вы еще не сходили к косметологу и стоматологу, то обязательно это сделайте сегодня. И продолжайте заниматься спортом, окружающие уже видят успехи.

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