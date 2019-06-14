Гороскоп на 14 июня 2019 года объясняет, как лучше поступить в эту пятницу, чтобы она прошла на ура. Как сделать этот день запоминающимся, читайте в нашем гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, в этот день вы можете услышать о вашем любимом человеке не очень приятные новости. Из-за этого у вас появится ощущение любовного треугольника и недоверие к партнеру. Можете даже поймать его на лжи. Но не стоит устраивать истерик, лучше спокойно поговорите.

Телец

Если вы не послушали нас вчера и не пошли в отпуск, то сегодня могут проявиться старые болячки. Но для каких-либо операций на здоровье не лучшее время, прохождение медицинских процедур не даст нужного результата. Вам нужен отдых!

Близнецы

Близнецы, в этот день вам улыбнется удача и вы сможете найти новую работу! А если в этом плане у вас все хорошо, то инициируйте разговор с начальством. Оно поддержит вашу идею и доверит вам крупный проект, это может привести к повышению!

Рак

С сегодняшнего дня вам нужно больше отдыха и меньше работы, ведь несмотря на жару, под кондиционерами вы можете простудиться. В таком случае не затягивайте с лечением.

Лев

Львы, в этот день ваш список друзей может уменьшиться. Кто-то из ваших друзей может повести себя некрасиво и даже подставить. А другой друг попадет в беду и потребует, чтобы вы его спасали. Как вы поступите?

Дева

Девы, найти сейчас партнеров для воплощения идеи в реальность может быть сложно. Сотрудничество не клеится, договора не подписываются. Лучшим решением будет попробовать поменять стратегию.

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Весы

Весы, вам необходимо сделать какой-то документ, правда? Не стоит с этим затягивать, начните сегодня же. А также вы сегодня сможете найти работу или улучшатся условия на уже имеющейся. Если хотите повышения оклада, скажите об этом начальству!

Скорпион

Скорпионы, любые праздники, концерты или свадьбы в этот день пойдут не так, как вы того хотели. В итоге вы пожалеете, что зря потратили время, поэтому не ставьте больших надежд.

Стрелец

Стрельцы, идите первыми на компромисс с партнером. Сейчас важно отпустить прошлое, о котором вы постоянно вспоминаете, чтобы увидеть светлое будущее.

Козерог

Козероги, по работе можете пойти на эксперименты, но лучше оставайтесь при этом верны своим принципам. Вас же и уважают за вашу принципиальность и жесткость в этом вопросе, не стоит подрывать свой авторитет.

Водолей

А сегодняшний день посвятите себе. А то работа да работа. Как насчет почитать классную книгу или посмотреть документальный фильм о Чернобыле? Ведь вы любите копаться в истории, особенно после просмотренного сериала.

Рыбы

Как насчет того, чтобы затусить сегодня с друзьями? Пятница же, а вы опять решили дома сидеть. Не надо так. Выбирайтесь в бар или на кальян. И не надо тут о том, что это не для вас!

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