Гороскоп на 14 червня 2019 року пояснює, як краще вчинити в цю п’ятницю, щоб вона пройшла на ура. Як зробити цей день незабутнім, читайте в нашому гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, в цей день ви можете почути про вашу кохану людину не дуже приємні новини. Через це у вас з’явиться відчуття любовного трикутника і недовіра до партнера. Можете навіть зловити його на брехні. Але не варто влаштовувати істерик, краще спокійно поговоріть.

Телець

Якщо ви не послухали нас вчора і не пішли у відпустку, то сьогодні можуть проявитися старі болячки. Але для будь-яких операцій на здоров’я не найкращий час, проходження медичних процедур не дасть потрібного результату. Вам потрібен відпочинок!

Близнюки

Близнюки, в цей день вам посміхнеться удача і ви зможете знайти нову роботу! А якщо в цьому плані у вас все добре, то ініціюйте розмову з начальством. Воно підтримає вашу ідею і довірить вам великий проект, це може привести до підвищення!

Рак

ЗВідсьогодні вам потрібно більше відпочинку і менше роботи, адже незважаючи на спеку, під кондиціонерами ви можете застудитися. В такому разі не затягуйте з лікуванням.

Лев

Леви, в цей день ваш список друзів може зменшитися. Хтось із ваших друзів може повестися негарно і навіть підставити. А інший друг потрапить в біду і вимагатиме, щоб ви його рятували. Що ви будете робити?

Діва

Діви, знайти зараз партнерів для втілення ідеї в реальність може бути складно. Співпраця не клеїться, договори не підписуються. Найкращим рішенням буде спробувати поміняти стратегію.

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Терези

Терези, вам необхідно оформити якийсь документ, правда? Не варто з цим затягувати, почніть сьогодні ж. А також ви сьогодні зможете знайти роботу або поліпшаться умови на вже наявній. Якщо хочете підвищення зарплати, скажіть про це начальству!

Скорпіон

Скорпіони, будь-які свята, концерти або весілля в цей день підуть не так, як ви того хотіли. У підсумку ви пошкодуєте, що даремно витратили час, тому не покладайте великих надій.

Стрілець

Стрільці, йдіть першими на компроміс із партнером. Зараз важливо відпустити минуле, про яке ви постійно згадуєте, щоб побачити світле майбутнє.

Козеріг

Козероги, по роботі можете піти на експерименти, але краще залишайтеся при цьому вірні своїм принципам. Вас же і поважають за вашу принциповість і жорсткість в цьому питанні, не варто підривати свій авторитет.

Водолій

А сьогоднішній день присвятіть собі. А то робота та робота. Як щодо почитати класну книгу або подивитися документальний фільм про Чорнобиль? Адже ви любите копатися в історії, особливо після переглянутого серіалу.

Риби

Як щодо того, щоб затусити сьогодні з друзями? П’ятниця ж, а ви знову вирішили вдома сидіти. Не треба так. Забирайтеся в бар або на кальян. І не треба тут про те, що це не для вас!

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