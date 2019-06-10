Гороскоп на 11 червня 2019 допоможе вам розібратися в багатьох питаннях, які вас хвилюють. Що в особистому житті у Овнів і як краще вчинити Козерогам? Читайте в гороскопі на сьогодні.

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Овен

Овни, відмовтеся сьогодні від будь-яких заходів або відвідування великих галасливих місць. Вам це принесе багато невдоволення і захочеться висловити все публічно. А це тільки суцільні нерви і проблеми, воно вам треба?

Телець

У цей день ви будете поводитися, як революціонер! Адже ви залишитеся вірними своїм поглядам і принципам, і вам захочеться всіх переманити на свою сторону. Переконувати людей в тому, що тільки ви знаєте, як правильно, а інші помиляються, – в Тельців у крові.

Близнюки

Сьогодні Близнюкам варто привести всі свої документи в порядок. Будьте напоготові, адже може нагрянути несподівана перевірка. З банком та страховими компаніями також варто налагодити відносини заздалегідь, щоб потім не було проблем. Дерзайте!

Рак

А зараз можуть впасти доходи. Все-таки доведеться трохи витратитися на квитки, поїздки або на лікування, а нових грошей поки не передбачається. Головне, не хворійте серйозно, тому що велика ймовірність застудитися.

Лев

Леви, якщо вас чекає якась медична операція, навіть невелика, то вона пройде дуже успішно, вам не варто переживати. А в особистому житті ви навіть отримаєте розуміння і підтримку від партнера, ось побачите!

Діва

Діви, від будь-яких вечірок на цьому тижні краще відмовитися. Проведіть час з дітьми, ви їм зараз потрібні, як ніколи. Зірки говорять, що у них проблеми з однолітками і їм потрібна ваша підтримка.

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Терези

Терези, вам буде важко скласти заліки та іспити на цьому тижні, якщо такі передбачаються. Ще й самопочуття не дуже. Займіться своїм здоров’ям, тому що через постійні перевантаження може початися запальний процес.

Скорпіон

Скорпіони, чекайте запрошення на урочистість з колегами. Може, ви вирішите усі разом зібратися на шашлики? А може, навіть наважитеся на подорож в іншу країну? Тому що зірки стверджують, що вас чекає захід міжнародного характеру.

Стрілець

Стрільці, вам буде хотітися сьогодні залишитися вдома і провести день в тихому сімейному колі. Якщо є така можливість, то обов’язково нею скористайтеся. Хоча не зайвим буде запросити додому друзів і посидіти ще й з ними.

Козеріг

Козероги, вам необхідно сьогодні поговорити з батьками і помиритися. Найкраще буде з’їздити до них і відвідати свою батьківщину. Або зайнятися своїм лікуванням, оскільки зірки стверджують, що вас щось турбує.

Водолій

Водолії, вам потрібна свобода в особистому житті, а ваш партнер цього не розуміє. Якщо ви давно думаєте над тим, щоб розійтися, то сьогодні можна це зробити. Тільки якщо це буде зважене і зрозуміле рішення для обох партнерів.

Риби

Риби, в цей період ваша зовнішність дуже зміниться, і вас буде важко впізнати. А якщо ви ще не сходили до косметолога і стоматолога, то обов’язково це зробіть сьогодні. І продовжуйте займатися спортом, оточуючі вже бачать успіхи.

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