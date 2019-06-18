Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака в жаркие и долгожданные дни лета. Что прогнозируют звезды на этот раз, как сделать эту неделю незабываемой, как уберечь себя от негатива? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 17 по 23 июня 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

Эти семь дней вы будете не похожи сами на себя. Обычно в вас просто хлещет энергия, а сейчас осталась лишь раздражительность. Больше времени проводите с близкими людьми, они смогут восстановить ваш внутренний баланс и посмотреть на мир позитивно. Стремитесь к изменениям, но здраво. Начинайте делать свой мир лучше с маленьких шагов, чтобы потом не грустить по поводу того, что что-то идет не по вашему плану. А свою вспыльчивость направьте в правильное русло, к примеру, на одежду. Отдайте предпочтение выбору гардероба в красной расцветке. К концу недели вы получите желанную гармонию.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Не начинайте новые дела в середине недели, иначе результат вам не понравится. Для того, чтобы привлечь положительную энергетику и сконцентрироваться на достижении основной цели, попрощайтесь с одним человеком. Вы знаете, о ком идет речь, и уже давно отдаляете этот момент. В повседневном луке отдайте предпочтение синему цвету. Это поможет вам получить невероятную уверенность своих силах и поможет с новыми свершениями.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе у Близнецов возникнет непреодолимое желание пуститься в авантюры. Не стоит бояться рисковать, в этот период все будет оправдано. Главное, вместе с этим успевать тратить свою энергию и на полезные дела. Ваш оптимизм будет заряжать окружающих целую неделю. Возможно, именно Близнецы помогут Овнам справиться с их внутренним конфликтом. Если в конце недели планируете отправиться на вечеринку, то возьмите с собой любимого человека. Он тоже жаждет вашего внимания.

Гороскоп на неделю – Раки

Звезды советуют общительным Ракам быть осторожными с незнакомцами. У вас назначена на неделе важная встреча, лучше перенесите ее. Чтобы не получить энергетическое напряжение, защитите себя. Советуем вам носить серебряные украшения: кольцо, цепочку, может, серьги. На этой неделе Ракам захочется возобновить прежние отношения, держите себя в руках, иначе наживете проблем.

Гороскоп на неделю – Львы

Звезды сияют из-за успехов Львов. Они очень многое успели за последнее время. В финансовом плане преуспели и на любовном фронте завоевали сердце любимого/любимой. Для того, чтобы не спугнуть счастливую полосу, носите блестящие яркие аксессуары. Лучше, чтобы это было золото круглой формы. Оно должно напоминать солнце.

Гороскоп на неделю – Девы

Если перестанете слушать сплетни, которые нападут на вашу нежную психику на этой неделе, то все будет здорово. Что насчет трудоспособности, то тут действительно явные проблемы. Вы не сможете довести до конца много дел, от чего у руководства могут возникнуть серьезные вопросы. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте восстановить режим сна. Именно его нехватка делает вас настолько рассеянным.

Гороскоп на неделю – Весы

Весы просто везунчики на этой неделе, хоть бери лотерею и выиграй миллион. Но помните, такая эйфория может быть обманчивой. Хорошенько анализируйте каждый свой шаг в жизни и не растрачивайте силы на пустые дела. Именно так вы сможете избежать жизненных ошибок. На данный момент слушайте не свое сердце, а ум. Сомнительные предложения, которые поступят в конце недели, стоит отвергнуть.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

В начале недели Скорпионам желательно отдать предпочтение серьезным делам. Если вы давно хотели купить новую мебель в дом, то полный вперед. Ближе к пятнице начните планировать отдых, вам давно уже пора отправиться в отпуск, чтобы перезагрузить свои мысли. И отпуск, и перестановка – затратно, но это того стоит.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе к Стрельцам будет повышенное внимание. Не реагируйте на все это очень тонко. Если положительные высказывания окрыляют вас до небес, то критичные делают очень больно. Научитесь немного отстраняться от других людей. В качестве оберега носите с собой что-то фиолетовое. К примеру, сойдет даже обычный кошелек. Главное правило: его никто не должен видеть. Так вы оттолкнете врагов и получите дополнительные силы.

Гороскоп на неделю – Козероги

Первая половина недели не создана для принятия серьезных решений. Постарайтесь работать с коллективом, сейчас один в поле – не воин. Публичные выступления лучше перенести на следующую неделю. Желательно всю неделю посвятить планированию последующих действий в рабочем плане, это даст приятные бонусы в будущем. Не теряйте силы зря. От вечеринок лучше отказаться заранее.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Не устраивайте скандалов со своей второй половинкой. Бунт не поможет вам сохранить отношения с дорогим человеком. Лучше обсудите все, чтобы в дальнейшем ничего противоречивого не возникало. Да и вы просто зря потратите свою жизненную энергию. Для эмоционального баланса почитайте книгу, которую давно собирались, да все откладывали на потом. К концу недели отправьтесь в салон, спа-процедуры придадут положительных эмоций и возобновят физическое состояние.

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Гороскоп на неделю – Рыбы

В начале недели вас ожидает встреча с первой любовью. Не ныряйте в ностальгию, это все в прошлом, лучше уделите внимание нынешним отношениям. Вы уже давно игнорируете замечание со стороны любимого человека. Для того, чтобы привлечь внимание в финансовом плане, отдайте предпочтение лиловой расцветке в одежде, тогда ближе к четвергу вас ждет прибавление в семейный бюджет.

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