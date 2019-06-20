Гороскоп на 20 июня 2019 года объясняет как пройдет этот день у вашего знака зодиака. Что будет у Львов и как должны поступить Козероги, знают экстрасенсы СТБ. Читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Овны, этот период вы познакомитесь с новыми друзьями. Можете даже стать частью закрытого общества или секты, после того как познакомитесь с влиятельным человеком. Но будьте аккуратны и не доверяйте всем подряд.

Телец

Тельцам необходимо заняться повышением квалификации. Найдите интересные семинары , курсы или мастер классы, которые вам в этом помогут. Также сегодня вы найдете книги, которые поменяют ваше мировоззрение.

Близнецы

Близнецы, сегодня вы откроете в себе новый талант, или вас заинтересует новое направление, в котором будете развиваться. Решите для себя сегодня кем вы видите себя в будущем.

Рак

Раки, сегодня принимайте участие в мероприятии международного характера, соревновании и конкурсе. Если появится возможность, то принимайте участие в фотосессии или интервью, идите на шоу или мероприятие.

Лев

Львы, вам стоит в работе применить новую технологию или новое оборудование. Если задумывались о ребрендинге, то это также удачный вариант. В общем, пора что-то менять.

Дева

Девы, для вас жилищный вопрос встанет очень остро. Скорее всего, вы вынуждены сейчас тратится и жить не там где хотелось бы. Подумайте как это можно было бы изменить, тогда и ваша жизнь начнет налаживаться.

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Весы

Весы, можете сегодня намекнуть начальству о повышении оклада, но договориться с ними сначала будет трудно. Вам могут опять дарить обещания и находить отговорки, но вы продолжайте стоять на своем. Ведь вы заслуживаете большего.

Скорпион

Скорпионы, вам нужно сегодня участвовать в мастер классах или семинарах. А если будет возможность, то идите на курсы повышения квалификации. Проведите это лето с пользой!

Стрелец

Стрельцы, у вас благоприятный день для продажи или покупки машины. Также вы сможете закрыть вопрос недвижимости, не важно, это аренда или сдача. И лучше всего сразу заняться обновлением авто или вашей жилплощади.

Козерог

Козероги, сегодня не принимайте серьезных решений. Дайте себе возможность отдохнуть от всех и всего, что вас тревожит в последнее время. С родственниками лучше не видеться.

Водолей

Водолеи, у вас очень благоприятное время для покупки или продажи автомобиля. Ну или просто займитесь его обновлением, это принесет много пользы в будущем.

Рыбы

Рыбы, вы сегодня можете узнать от мамы не совсем известия. Вот только ей очень понадобится ваша помощь. Не смотря на то, что договориться с ней будет очень сложно, постарайтесь не ссорится, она же ваша мама.

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