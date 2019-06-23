Гороскоп на 24 июня 2019 года поможет вам настроится на новую неделю и новые свершения в работе. Как пройдет понедельник у Дев и стоит ли рубить с плеча Козерогам, знают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня в материале.

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Овен

Овны, сегодня все встанет на свои места. Наконец-то вы сможете понять зачем в вашей жизни были все те негативные события в последнее время. Жизнь соберётся в единую картину, как будто все пазлы сойдутся. Доверьтесь внутреннему голосу.

Телец

Тельцы, вы хотите рискнуть, но должны быть уверены, что ваш риск должен быть оправдан. Так не бывает. Никто не может дать вам гарантий, даже Вселенная. Но знайте, что преодоление этих страхов откроет перед вами новые возможности.

Близнецы

Для Близнецов сейчас самое главное правильно расставить приоритеты. Решите для себя чему вы готовы больше посвящать времени: карьере или личной жизни, потому что угнаться за двумя зайцами у вас не получится.

Рак

Раки, в личной жизни вам все также тяжело договориться. Постоянные ссоры из-за мелочей уже порядком поднадоели, правда? Чтобы все изменить к лучшему, организуйте совместную поездку или пригласите любимого человека к себе в гости, если вы живете на расстоянии.

Лев

Львы, с этого дня трудности и проблемы отскакивают от вас как горох об стенку. Вы смогли предусмотреть все неприятности и все риски, поэтому вас ждут только успешные решения, которые обязательно принесут пользу.

Дева

Девы, у вас появится в этот день очень крутая идея для своего дела. Чтобы воплотить ее в жизнь, вам нужно найти партнеров, единомышленников, коллег. Присмотритесь, может такие уже есть в вашем окружении?

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Весы

Весы, настало время выйти на более высокий уровень по работе и взяться за то самое крупное дело, о котором вы так часто думаете в последнее время. Этот период будет очень успешный в карьере.

Скорпион

Скорпионы, поставьте сегодня на первый план своих детей. Займитесь их развитием, вкладывайте в их обучение и воспитание. Это все не зря, поверьте, они вскоре порадуют своими результатами.

Стрелец

Для Стрельцов это достаточно выгодный период в финансовом плане. Наконец-то и на вашей улице праздник, а то одни затраты и затраты. Знайте, что сегодня благоприятный день для сделок по автомобилю и недвижимости.

Козерог

Козероги, для вас сейчас самое главное сосредоточиться на личной жизни. Приготовьтесь, что в этот день возникнут испытания вашей любви и вам придется серьезно поговорить. Также вас беспокоит, что вы ощущаете потерю чувств к партнеру, не правда ли?

Водолей

Водолеи, сегодня вам повезет с деньгами и вы получите крупную сумму на свою карту. Помните, что ваш талант нужен миру, вы вне конкуренции и вам стоит двигаться дальше в том же направлении!

Рыбы

Рыбы, вы так заморачивались над своим внешним видом, что наконец-то добились идеального эффекта и картинки. Даже вашим друзьям будет трудно вас узнать. Если любите эксперименты со внешностью – то вперед, так держать!

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