Гороскоп на 27 июня 2019 года станет вашим помощником в этот день. Как лучше всего провести четверг Близнецам и куда направить свое внимание Львам – читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, сегодня берегите личное пространство. Попробуйте провести день наедине с собой, помедитируйте и вы получите ответы, которых вы так ждете. Сегодня у вас могут поменяться жизненные ценности.

Телец

Тельцы, сегодня вы можете заметить, что хотите заниматься чем-то полезным для общества. В этом случае начинайте активно знакомиться с новыми людьми, навестите или напишите старым друзьям, будет круто, если ваш список друзей заметно пополнится.

Близнецы

Близнецы, в этот день вы окажетесь на новой социальной ступени. Скорее всего, вы попадете в совершенно другое общество, но вы сможете с ним подружиться.

Рак

Раки, за все свои страдания в последнее время вы получите тот самый важный государственный документ, все-таки ваши походы по госучреждениям принесли результат. Также сегодня вы сможете выиграть суд.

Лев

Львы, вы же так требовательны к себе! Усложняйте задачу, которую вы себе поставили. Пробуйте работать на новом оборудовании, ведь вы так любите все современное. Это поможет вам ускорить рабочий процесс.

Дева

Девы, сегодня вас ждет праздник или вечеринка с коллегами. Вы решили собраться на небольшой корпоратив перед длительными выходными? Так держать!

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Весы

Весы, пересмотрите сегодня свои условия работы. Если вас что-то не устраивает – не молчите. Так вы получите дополнительные бонусы и удобства для работы. Также полезно будет заняться повышением квалификации молодых кадров.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит посетить интересное мероприятие с детьми. Сходите на концерт или другое торжество, которое будет интересно для вашего чада. В этот период ему нужно от вас больше внимания.

Стрелец

Стрельцы, вам стоит освоить новую систему в работе, возможно, стоит пойти другим путем? В этом вам поможет новое оборудование. И не бойтесь выбирать сложный путь, ведь вы на многое способны!

Козерог

Козероги, вам по-прежнему тяжело выспаться и понять себя. Один день вы хотите одного, а в другой – совсем иного. Еще и сложности в отношениях с родственниками и родителями подливают масла в огонь.

Водолей

Водолеи, сегодня вам стоит попросить повышения зарплаты. И не стесняйтесь это делать! Вы знаете, что вы ценный сотрудник и вам нужны эти деньги, так что вперед.

Рыбы

Рыбы, в этот день вам стоит записаться к косметологу и стоматологу. Как раз в длительные выходные сможете все сделать. Потом придете в понедельник на работу и все будут вами восхищаться!

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