Гороскоп на 27 червня 2019 року стане вашим помічником в цей день. Як найкраще провести четвер Близнюкам і куди направити свою увагу Левам – читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, сьогодні бережіть особистий простір. Спробуйте провести день наодинці з собою, помедитуйте і ви отримаєте відповіді, яких ви так чекаєте. Сьогодні у вас можуть змінитися життєві цінності.

Телець

Тельці, сьогодні ви можете помітити, що хочете займатися чимось корисним для суспільства. В цьому випадку починайте активно знайомитися з новими людьми, відвідайте або напишіть старим друзям, буде круто, якщо ваш список друзів помітно поповниться.

Близнюки

Близнюки, в цей день ви опинитеся на новому соціальному щаблі. Швидше за все, ви потрапите в абсолютно інше товариство, але ви зможете з ним подружитися.

Рак

Раки, за всі свої страждання останнім часом ви отримаєте той самий важливий державний документ, все-таки ваші походи по держустановах принесли результат. Також сьогодні ви зможете виграти суд.

Лев

Леви, ви ж так вимогливі до себе! Ускладнюйте завдання, яке ви собі поставили. Пробуйте працювати на новому обладнанні, адже ви так любите все сучасне. Це допоможе вам прискорити робочий процес.

Діва

Діви, сьогодні вас чекає свято або вечірка з колегами. Ви вирішили зібратися на невеликій корпоратив перед тривалими вихідними? Так тримати!

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Терези

Терези, перегляньте сьогодні свої умови роботи. Якщо вас щось не влаштовує – не мовчіть. Так ви отримаєте додаткові бонуси і зручності для роботи. Також корисно буде зайнятися підвищенням кваліфікації молодих кадрів.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні варто відвідати цікавий захід з дітьми. Сходіть на концерт або інше торжество, яке буде цікаве для вашого чада. У цей період йому потрібно від вас більше уваги.

Стрілець

Стрільці, вам варто освоїти нову систему в роботі, можливо, варто піти іншим шляхом? У цьому вам допоможе нове обладнання. І не бійтеся вибирати складний шлях, адже ви на багато що здатні!

Козеріг

Козероги, вам, як і раніше, важко виспатися і зрозуміти себе. Один день ви хочете одного, а в іншій – зовсім іншого. Ще й складнощі у взаєминах з родичами і батьками підливають масла у вогонь.

Водолій

Водолії, сьогодні вам варто попросити підвищення зарплати. І не соромтеся це робити! Ви знаєте, що ви цінний співробітник і вам потрібні ці гроші, тож уперед.

Риби

Риби, в цей день вам варто записатися до косметолога і стоматолога. Якраз в тривалі вихідні зможете все зробити. Потім прийдете в понеділок на роботу і всі будуть вами захоплюватися!

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