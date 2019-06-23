Гороскоп на 24 червня 2019 року допоможе вам налаштуватися на новий тиждень і нові звершення в роботі. Як пройде понеділок у Дів і чи варто рубати з плеча Козерогам, знають екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на сьогодні в матеріалі.

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Овен

Овни, сьогодні все встане на свої місця. Нарешті ви зможете зрозуміти навіщо в вашому житті були всі ті негативні події останнім часом. Життя збереться в єдину картину, як ніби всі пазли зійдуться. Довіртеся внутрішньому голосу.

Телець

Тельці, ви хочете ризикнути, але при цьому хочете бути впевнені, що ваш ризик буде виправданий. Так не буває. Ніхто не може дати вам гарантій, навіть Всесвіт. Але знайте, що подолання цих страхів відкриє перед вами нові можливості.

Близнюки

Для Близнюків зараз найголовніше правильно розставити пріоритети. Вирішіть для себе чому ви готові більше присвячувати часу: кар’єрі або особистому життю, тому що наздогнати двох зайців у вас не вийде.

Рак

Раки, в особистому житті вам все так само важко домовитися. Постійні сварки через дрібниці вже порядком набридли, правда? Щоб все змінити на краще, організуйте спільну поїздку або запросіть кохану людину до себе в гості, якщо ви живете на відстані.

Лев

Леви, з цього дня труднощі і проблеми відскакують від вас як горох об стінку. Ви змогли передбачити всі неприємності і всі ризики, тому вас чекають тільки успішні рішення, які обов’язково принесуть користь.

Діва

Діви, у вас з’явиться в цей день дуже крута ідея для своєї справи. Щоб втілити її в життя, вам потрібно знайти партнерів, однодумців, колег. Придивіться, може такі вже є у вашому оточенні?

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Терези

Терези, настав час вийти на більш високий рівень по роботі і взятися за ту найбільшу справу, про яку ви так часто думаєте останнім часом. Цей період буде дуже успішний в кар’єрі.

Скорпіон

Скорпіони, поставте сьогодні на перший план своїх дітей. Займіться їх розвитком, вкладайте в їх навчання і виховання. Це все не дарма, повірте, вони незабаром порадують своїми результатами.

Стрілець

Для Стрільців це досить вигідний період у фінансовому плані. Нарешті і на вашій вулиці свято, а то одні витрати і витрати. Знайте, що сьогодні сприятливий день для угод по автомобілю і нерухомості.

Козеріг

Козероги, для вас зараз найголовніше зосередитися на особистому житті. Приготуйтеся, що в цей день виникнуть випробування вашої любові і вам доведеться серйозно поговорити. Також вас турбує, що ви відчуваєте втрату почуттів до партнера, чи не так?

Водолій

Водолії, сьогодні вам пощастить з грошима і ви отримаєте велику суму на свою карту. Пам’ятайте, що ваш талант потрібен світу, ви поза конкуренцією і вам варто рухатися далі в тому ж напрямку!

Риби

Риби, ви так морочилися над своїм зовнішнім виглядом, що нарешті домоглися ідеального ефекту і картинки. Навіть вашим друзям буде важко вас впізнати. Якщо любите експерименти із зовнішністю – то вперед, так тримати!

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